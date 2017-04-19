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CHP'li Aksünger, YSK Başkanı'yla yaptığı toplantıyı anlattı

19 Nisan 2017 11:18

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Erdal Aksünger ve bir grup CHP’li milletvekili, referandumdaki ihlal iddialarına ilişkin YSK Başkanı Sadi Güven’i ziyaret etti. Mühürsüz oyların sayılması konusunda "Kanaatimi söyleyemem ihsası rey olur” diyen Güven, referandum öncesinde "evet" mühürlerinin kullanılmayacağı garantisi vermesine karşın, evet mühürlerinin genel seçimlerden kalmış ve karışmış olabileceğini söyledi. Seçim sonuçlarının "AA tarafından manipüle edildiğinin ve YSK’nin buna göz yumduğunun" söylenmesi ve CHP’nin 45 dakika YSK’den veri almadığının belirtilmesinin konuşulduğu sırada seslerin yükseldiği öğrenildi. Aksünger, "Savunma mekanizması var ama net yanıt verecek durumda değiller. İtiraz dayanakları da çok zayıf. Çok tedirginlerdi. Diken üstünde oldukları belliydi” yorumu yaptı.

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Aksünger

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