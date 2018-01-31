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CHP'li Akın: Yaşama hakkını savunan hekimlik gözaltına alınamaz

31 Ocak 2018 14:41

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, TBMM Genel Kurul'da yaptığı konuşmasında Türk Tabipler Birliği'ne destekte bulundu. Akın konuşmasında; “Yaşama hakkını savunan hekimlik gözaltına alınamaz. Türk Tabipler Birliğinin yanındayız” dedi. Akın'ın konuşmasının tamamı şu şekilde; “Sayın Başkanım, ben hekim değilim ama gördüklerimi ve bildiklerimi burada söylemek istiyorum. Bakın, Türk Tabipleri Birliği, AKP'nin sağlık alanını piyasalaştırmasının hep karşısında durdu; hekimlerin çalışma şartları, özlük hakları konusunda hep büyük bir mücadele verdi. Hekimleri ayaklar altına alınmaya çalıştıkça Türk Tabipler Birliği başını hep dik tuttu. Akıllarını asla bir zihniyete, iktidara teslim etmeyen Tabipler Birliği neredeyse ülkenin bütün kurumlarının itibarını sarsan AKP Hükûmetinin hep hedefinde oldu. Bu onurlu kurum için sırf düşüncesini açıkladı diye günlerdir sözlü bir linç kampanyası var ve bu sabah da Türk Tabipler Birliğinin üyeleri maalesef gözaltına alındı. Tek adam iktidarı bu ülkenin yürürlükte bir Anayasa'sı olduğunu dahi unutmuş durumda. Anayasa'ya göre yurttaşlarımız düşüncelerini açıklayabilir ve bu suç değildir. Yaşama hakkını savunan hekimlik gözaltına alınamaz. Türk Tabipler Birliğinin yanındayız.”

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