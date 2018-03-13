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CHP'li Ağbaba: Milletin annesine küfreden iş adamının vergi borcunu affediyorsun, şeker fabrikalarının zararına laf ediyorsun

13 Mart 2018 16:21

Şeker fabrikalarının ‘zarar ettikleri' gerekçesiyle özelleştirilmesine dair plana tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sürecinde ortaya çıkan ses kayıtlarında "Bu milletin a... koyacağız" diyen Mehmet Cengiz'in 420 milyon vergi borcunun silinmesini hatırlattı. CHP'nin, özelleştirme planına dahil edilen Doğu Anadolu kentlerindeki şeker fabrikalarına düzenlediği turun Kars ayağında şeker fabrikası işçileriyle bir araya gelen Ağbaba, “Şeker fabrikaları zarar ediyor diyorlar, yav sen milletin annesine küfreden iş adamının 465 milyon vergi borcunu affediyorsun, şeker fabrikalarının 31 milyon zararına laf ediyorsun. Yazıktır yav!” dedi.

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