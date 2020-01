CHP'den Çanakkale'de 5 günlük Adalet Kurultayı: Benim de bir arzuhâlim var diyen herkesi bekliyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, "Bütün toplum kesimlerinin adaleti tartışacağı ve adaletle ilgili yol haritasını çıkaracağı bir kurultay talebi geldi. 26-30 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'de 5 günlük bir 'Adalet Kurultayı' yapacağız. 'Adalet dosyasına koyacak benim de bir arzuhalim var' diyen herkesi, 26-30 Ağustos tarihleri arasında, Çanakkale'deki 'Adalet Kurultayı'mıza davet ediyoruz" dedi. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişiminde bulunulduğunu hatırlatan Tezcan, "Hafta sonu tatsız bir olayla karşılaştık. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen'e bir saldırıda bulunuldu. Herkesin şunu bilmesi gerekir. CHP'li belediyelerin olduğu yerde rant çetelerine fırsat verilmeyecektir. CHP'li belediye başkanlarının görev yaptığı yerler, halkın hizmeti için çalışılan yerlerdir. Rantçıların arzu ve isteklerine göre, şehir kararları alınmayacaktır. Sayın Yılmaz Büyükerşen, sadece Türkiye'de değil; dünyada marka olmuş bir belediye başkanımızdır. Kendisine geçmiş olsun, diyoruz. Bu kararlı mücadelesinde kent çetelerine, rant çetelerine teslim olmayan bu mücadelenin devam edeceğini söylüyoruz" diye konuştu. "KENTLE İLGİLİ KARARLARIN YERELDEN VERİLMESİNDE YARAR VAR" Büyükerşen'e saldırı girişimi üzerinden hükümete seslenen CHP'li Tezcan, "Hükümetten de isteğimiz şudur. Bu tip meselelerde kentle ilgili kararların yerelden verilmesinde yarar vardır. Yukarıdan, merkezden işaret ederek, belli dağıtımların yapılması kentlerdeki çete meraklısı olanların da şımarmasına neden olabilmektedir" dedi. "7 TAHLİYENİN ÇIKMASI YARIM SEVİNÇTİR, DİĞER TAHLİYELERİN DE SAĞLANMASI GEREKİR" Cumhuriyet Gazetesi davasında verilen tahliye kararlarının yarım sevinç yaşattığını belirten CHP Sözcüsü Tezcan, şunları söyledi: "Bir anlamda yarım sevinç yaşadık. 7 gazeteci arkadaşımız tahliye edildi ama 5 arkadaşımız hala tutuklu. Bu dahi Türkiye'de medya üzerindeki baskıyı, basın özgürlüğünün hangi noktada olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Çok büyük bir ayıp. Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının yaptıkları savunmalara baktığımız zaman tarihte ibret alınacak bir savunma örneği gösterdiler. Aslında savunma yapmadılar. İddia ettiler. Adaleti yok edenlere yönelik itham ettiler ve doğruydu. 'İtham ediyorum' sözü üzerine Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldığını öğrendik. Savunma hakkının bir başka kısıtlanma örneğini yine o davada gördük. Türkiye; bu tip savunma hakkını kısıtlayan, bu tip iftira niteliğindeki davalarla yeni tanışmıyor. 10 yıldır ne yazık ki böyle kötü bir tecrübemiz var. Bu kötü tecrübe, FETÖ ile AK Parti iktidarı ittifakının Türkiye'ye yaşattığı bir tecrübe. Cumhuriyet Gazetesi davasında savunmalar bir şeyi gösterdi ki yargılanan adalettir, Cumhuriyet Gazetesi yazarları değildir. Gazetecilerle ilgili davalarda adalet yargılanmaktadır. 7 tahliyenin çıkması sevindiricidir; ama yarım sevinçtir. Beklemeden, derhal diğer tahliyelerin de sağlanması gerekir. Sadece Cumhuriyet yazarlarının tahliye edilmesi değil, gazetecilik faaliyeti nedeniyle cezaevinde yatan bütün gazetecilerin Sözcü yazarları, Enis Berberoğlu başta olmak üzere derhal tahliye edilmesi gerekir" 'ADALET KURULTAYI' AÇIKLAMASI: ÇIKIŞ YOLLARI KONUŞULACAK Partisinin 'Adalet Yürüyüşü'nün ardından 26-30 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'de 'Adalet Kurultayı' yapma kararı aldığını duyuran Tezcan, şöyle konuştu: "Bu yürüyüşün arkasından toplumun her kesiminden çok önemli çağrılar geldi. Bütün toplum kesimlerinin adaleti tartışacağı ve adaletle ilgili yol haritasını çıkaracağı bir kurultay talebi geldi. 'Adalet Yürüyüşü'nün üzerinde artık her kesim, bunu Türkiye'nin bütün adaletsizliklerini tüm boyutlarıyla tartışacağımız bir kurultaya ihtiyacımı var; dedi. Böyle bir talebe kulaklarımızı tıkayabilmemiz mümkün değildi. O nedenle 26-30 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'de 5 günlük bir 'Adalet Kurultayı' yapacağız. Bu 'Adalet Kurultayı'nda, bütün boyutlarıyla toplumun her kesimi Türkiye'de yaşanan adaletsizlikler, adaletin katledilmesinde gelinen nokta ve çıkış yollarını konuşacak" "ZARURİ BİR TALEP OLARAK GÖRÜLDÜ" Kurultay düzenleme kararlarının nedenini de açıklayan CHP'li Tezcan, "Tarihimizde atalarımız bütün büyük devlet meselelerin ve toplumsal sorunları kurultaylarla çözmüşler. Halk olarak bir araya gelmişler ve kurultaylar aslında bugün anlaşıldığı gibi partilerin organik toplantıları değil; büyük toplumsal meselelerin çözüm yerleri olmuşlar. O yüzden adalet gibi temel bir meselenin, herkesin ortak sorunu olan bir meselenin çözümü ancak ve ancak bizim birikimimize uygun olarak bir 'Adalet Kurultayı'nda olabilir; dendi. Gelen bu talep, bizim tarafımızdan da takdire şayan ve uygulanması zaruri bir talep olarak görüldü" dedi. "MİLLETİMİZİN YENİ BÜYÜK TAARRUZUNUN İŞARETİ OLACAK" Çanakkale'nin önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Tezcan, "Çanakkale, ilk defa hiçbir etnik ayrım gözetmeden ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan önce bu milletin Türk, Kürt, Laz, Çerkez ayrımı gözetmeden bir arada işgale karşı koyun koyuna savaştığı yer. Herkesin kanının topraklarıyla yoğrulmuş ve ulus bilincinin ilk tohumlarının atıldığı bir direniş destanı. Bu nedenle bunu Çanakkale'de yapmanın anlamlı olacağı görüşü ortaya çıktı. 26-30 Ağustos tarihleri arasının bir başka özel önemi var; Büyük Taarruz'dan büyük zafere giden yolun tarihidir. Bu nedenle o aradaki 5 günlük dönem, milletimizin bir yeni büyük taarruzunun ve yeni büyük zaferinin işareti olacak önemli görüşmelerin yapılacağı bir yer olacaktır" diye konuştu. "PARTİLER ÜSTÜ BİR KURULTAY" 'Adalet Kurultayı'nda, Türkiye'nin bütün temel meselelerinin konuşulacağını belirten Tezcan, şöyle devam etti: "Herkes kendi adaletsizliğiyle ilgili meseleyi bu platformda konuşabilecek. Bu kurultay, bir partinin kurultayı değil. Bu kurultay, partiler üstü bir kurultay; adalet isteyenlerin kurultayı. Adalet dosyasına benim de koyacağım bir arzuhalim var; diyenlerin geleceği bir kurultay. Bu nedenle biz 16 Nisan'da partiler üstü bir kampanya yürüttük ve onun millet nezdinde birleştiriciliğini gördük. 'Adalet Yürüyüşü'nü partiler üstü yaptık ve büyük destekle karşılaştık. Şimdi yine bu kurultayımız da parti bayrağı, parti amblemi ve parti logosuyla yapmıyoruz. Bu, milletin büyük davalarının çözüleceği kurultaylara benzer bir örnek kurultay olacak" "'ADALET DOSYASINA KOYACAK ARZUHALİM VAR' DİYEN HERKESİ DAVET EDİYORUZ" Parti kurultayı yapmayacaklarının da altını çizen CHP'li Tezcan, "'Adalet dosyasına koyacak benim de bir arzuhalim var' diyen herkesi 26-30 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'deki 'Adalet Kurultayı'mıza davet ediyoruz. Bunun dışında tabii ki özel davetlerimiz olacak. Bu, bir siyasi partinin kurultayı değil; herkesi davet edeceğiz. Yeter ki 'Adalete katkı vermek istiyorum' desin ve katkı verme niyetiyle gelsin. Geniş bir alanda, çok renkli ve sürprizlerle bezenmiş bir kurultayımız olacak. Adalet arayan herkes kendini bulacak. Davetin ilk şeklini burada yaptım" dedi. "SAYIN ERDOĞAN'IN YORGUNLUĞU TÜRKİYE'Yİ YORUYOR" AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin teşkilatına yönelik yaptığı 'Yorulan varsa kenara çekilsin' açıklaması üzerinden erken seçim ihtimaliyle ilgili görüşü sorulan CHP Sözcüsü Tezcan, "Erken seçim tartışması ne kadar gündeme gelir, onu bilmiyorum. Parlamentoda belli bir çoğunluk var. Parlamentoda bu noktada bir irade oluşursa her zaman söylüyoruz, muhalefet partileri seçimden kaçmaz. Biz, yarın seçim olacakmış gibi hazırız. Yorgunluk meselesine gelince, aslında bakarsanız AK Parti Sayın Genel Başkanı siyaset yorgunu. Sayın Erdoğan'ın yorgunluğu Türkiye'yi yoruyor. Bu yorgunluktan çıkmanın yolu Türkiye'de hızla ve acil bir iktidar değişikliğinden geçiyor" diye yanıt verdi.