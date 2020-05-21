CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve ailesine silah çeken koruma hakkında suç duyurusu

CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve ailesine silah çeken Kaymakam koruması B.Y. hakkında “yaşı küçük çocuğa silah çekmek, unvan gaspı, kamu görevinin usulsüz olarak yüklenilmesi, tehdit ve hakaret” gerekçeleriyle, Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusu dilekçesinde tanıkların ifadelerine yer verilirken, B.Y.’nin Yıldırım ve ailesi hakkında suç duyurusu için gittiği emniyette verdiği ifadede silahtan hiç bahsetmediğine dikkat çekildi. Ayrıca korumanın küfür ettiği de tanık ifadelerinde dile getirildi.

Adliye önünde basın açıklaması da yapıldı. CHP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Güven Özdemir, açıklamada şunları söyledi:

“O, her vatandaşımızın hakkı olan sorma ve sorgulama hakkını kullandı. Silahsız ve şiddet olmaksızın soru sormasının karşılı olarak önce kardeşine silah doğrultuldu, daha sonra ailesi ile birlikte gözaltına alındı, önce salıverildi, daha sonra da maalesef iktidar odaklarının algı operasyonları ve kara propaganda çalışmaları sonunda talimatla tutuklandı.”

'Yasalar Yıldırım'ın tutuklu yargılanmayı gerektirmiyor'

“Eren ve ailesinin gerçek olmayan beyanlarla hedef gösterilmesi, dosyada şikâyetlerin tek taraflı değerlendirilmesi, idare ile olan uyuşmazlıklarda sadece devleti korumaya yönelik, taraflı bir bakış ve kişi haklarının ihlalini doğuracak kararlarla toplumun birlik ve beraberliğinin sağlanamayacağı, ne adalete ne de hukuka hizmet edilemeyeceği açıktır. Yasalar, bu iddia ve suçlar nedeniyle Eren’in tutuklu yargılanmasını gerektirmemektedir. Bunların sonucunda da Eren Yıldırım kanunsuz ve hukuksuz bir şekilde tutukludur.”

“Ve olayda yetkisini aşarak halka silah doğrultan kolluk hakkında görevini yapmayan savcılarımıza görevlerini hatırlatarak, suç duyurusunda bulunacağız. Bundan sonra da bu olayda görevini yapmayan, yalan beyanda bulunan görevliler, basın ve sosyal medya yolu ile hakaret ve tehdit eden, iftira atan bütün odaklara karşı hukuki mücadelemizi inançla ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.”

Ne Olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Van’da PKK, Adana’da CHP. Saldırı şekli farklı olsa da zihniyetleri aynı" sözlerinin ardından tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın Vefa Destek Grubu ile yaşadığı tartışmada silah çekildiği görüntüler paylaşıldı. O görüntülerde Yıldırım'ın annesinin "Sen halka silah mı çekiyorsun" dediği duyuldu.

Adana'da, Yüreğir Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine kimlik sorduğu için yaşanan tartışma sonucu ailesiyle gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, Erdoğan'ın "PKK" benzetmesi üzerine tutuklandı.

Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi çıkarılan Yıldırım, savunmasında olay sırasında kendisinin darp edildiğini ve tartıştığı kişinin kaymakam olduğunu bilmediğini söyleyerek, "Darp öncesinde silahını çekti, mermiyi silahının ağzına verdi. Silahı kardeşimin karnına doğrulttu. Daha sonra ben ne yapıyorsun diye sorduğumda silahı havaya kaldırdı. Ben kaymakamım dedi. O olay yaşandıktan sonra ben kendim 155'i aradım. Polisler geldi" dedi.

Mahkeme "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan Yıldırım hakkında tutuklama kararı verirken, Yıldırım'ın "Aramızda itiş kakış oldu" ifadesini ise 'tevili ikrar' ( kabullenmek) olarak değerlendirdi.

Mahkeme kararında "Şüphelinin Yüreğir Kaymakamı ve Kaymakam korumasının üzerine yürüdüğüne dair tanık beyanı dikkate alındığında şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesini varlığını gösteren somut delillerin bulunması…" ifadelerine yer verdi ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağına hükmetti.

Kaynak: Anka Haber Ajansı