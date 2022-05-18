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CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo: Birçok çocuk ailesine destek olmak için çalışmaya başladı; onları durduracak bir mekanizma da yok

18 Mayıs 2022 08:09

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, “Tanık olduğum ailelerde, çocukların okul bırakma isteği… Evde bütün bu temel ihtiyaçlara yönelik tartışmaların, konuşmaların olması çocuğun kendisini aile içerisinde bir yük olarak görmesi. Anne bana diyor ki, ‘oğlan çalışmak istiyor, babasının halini görüyor ve dayanamıyor’ diyor. Birçok çocuk çalışmaya başladı. Onları durduracak bir mekanizma da yok" dedi. 

Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu, Ankara’da Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi’nde; “Yoksulluk ve Sağlık, Ne Yapmalı” başlıklı bir panel düzenledi. Panele; CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ebru Voyvoda ve Ankara Tabip Odası’ndan Ebru Basa konuşmacı olarak katıldı.

"Ailelerde çocukların okul bırakma isteğine tanık oluyorum"

Panelde konuşan Hacer Foggo, “Yoksulluk uzadıkça o hanenin içerisindeki her bireyin stres ve gelecek kaygısının artmaya başladığını” ve “Pandemiyle beraber okul terklerinin arttığını” söyledi. Foggo, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Yoksulluk uzadıkça o hanenin içerisindeki her bireyin stres ve gelecek kaygısı artmaya başlıyor. Tanık olduğum ailelerde, çocukların okul bırakma isteği, özellikle son 2 yıl içerisinde gıdaya erişememe... Son bir yıl içerisinde de ailelerin tek tip gıdaya erişmesi evde bütün bu temel ihtiyaçlara yönelik tartışmaların konuşmaların olması çocuğun aile içerisinde bir yük olarak görmesi.

Okulla ilgili masraflar konuşuluyor. Okul beslenmesiyle ilgili masraflar konuşuluyor ve anne bana diyor ki, ‘oğlan çalışmak istiyor, babasının halini görüyor ve dayanamıyor’ diyor. Birçok çocuk çalışmaya başladılar. Onları durduracak bir mekanizma da yok. O çocuk çalışmaya başladığından itibaren geri dönüşü mümkün olmayan kalıcı yoksulluğa da adım atmış oluyor."

 

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi KoordinatörüHacer FoggoDerin YoksullukYoksulluk ve SağlıkAnkara Tabip Odası

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