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CHP: Yeni yılımızı, yeni kararlar güzelleştirecek; yeter ki "yeter" de...

"Hayatımızı yeni kararlar güzelleştirecek, umut sende, değiştirme gücü sende yeter ki 'yeter' de"

30 Aralık 2021 20:05

T24 Video Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Twitter hesabından "Yeni yılımızı, yeni kararlar güzelleştirecek. Yeter ki 'yeter' de..." notuyla bir video paylaşıldı. Videoda bir kız çocuğu, 19 yıllık oltayla balık tutmaya çalışan fakat tutamayıp "Hava garip, rüzgâr ters, bulutlar alçak" şeklinde gerekçeler sıralayan babasına "20 yıllık oltanın hiç mi suçu yok?" diye soruyor. 

Baba, "Yıllardır doyuruyor bizi bu olta" derken kız da babasına "Yetmez mi artık bir değiştirelim baba" karşılığını veriyor. 

Videonun sonunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayatımızı yeni kararlar güzelleştirecek. Umut sende, değiştirme gücü sende yeter ki 'yeter' de. Yeni yılımız kutlu olsun" ifadelerini kullanıyor. 

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