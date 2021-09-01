İyi Partili Şenol Sunat: MKE’nin özelleştirilmesinin altyapısı yavaş yavaş hazırlanıyor

CHP ve İyi Partili milletvekilleri, anonim şirkete dönüştürülen Makine Kimya Endüstrisi’nin çalışanlarının belirsizlikle karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekti. CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, “Bu insanlar nereye gidecekler? Her birinin borcu var, çoluk çocuğu var, Kırıkkale’den taşınmaya hazırlanıyor” dedi. İyi Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat ise “İnsanlar yıldırılıp, uzaklaştırılıp; yeni yandaşlara, yeni saray kişilerine yer açmak, yapılmak istenilen bu” diye konuştu.

CHP ve İyi Parti Milletvekilleri Makine Kimya Endüstrisi’nin yapısının değiştirilerek anonim şirkete dönüştürülmesi karşısında dün Ankara’nın Elmadağ ilçesinde, MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası önünde bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya; CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal ile İyi Parti Ankara milletvekilleri Şenol Sunat, İbrahim Halil Oral, Ayhan Altıntaş katıldı.

"Özelleştirmenin altyapı hazırlığı yavaş yavaş başladı"

İyi Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat; MKE’nin özelleştirilmesinin altyapısının yavaş yavaş hazırlandığını söyledi. Sunat, “Elmadağımızda bile bazı ünitelerin kurulduğu, el altından insanların, şirketler vasıtasıyla alındığını görüyoruz” dedi.

"İşçilere ‘kırk katır mı kırk satır mı’ uygulaması yapılıyor"

MKE’de çalışan işçilerin geleceğinin belirsiz olduğunu vurgulayan Sunat, şunları söyledi:

“Burada hem kamu işçilerine, hem memurlara, hem taşeron işçilere, sözleşmeli işçilere ‘kırk katır mı kırk satır mı’ uygulaması yapılıyor, şu anda. O kadar büyük belirsizlikler var ki… Diyorlar ki siz özel şirketin işçilerisiniz artık. Size özel ne yapacağız, sözleşme yapacağız. Herkesin sözleşmesi birbirinden farklı farklı. Hiçbir kimse aldığı maaşı söylemeyecek. Herkesi eşit ise eşit ücret diye bir şey söz konusu değil. Sendikalaşma da ortadan kalkacak. Yani insanlar yıldırılıp, uzaklaştırılıp; yeni yandaşlara, yeni saray kişilerine yer açmak, yapılmak istenilen bu. Şu anda 500’e yakın memur ve işçi çalışıyor. Hepsinin geleceği belirsiz. İşçilere diyorlar ki ‘Sizin öyle bir hakkınız da yok.’ Eğer bizim dediğimiz yere gitmezseniz iş feshi ortadan kalkacak. Memurlara da birkaç alternatif sunacaklar ama neresi olacağı belli değil. Korkunç bir belirsizlik var.

İyi Parti olarak Millet İttifakı’nın ortağı olarak. Biz takipçisiyiz. Biz bu Elmadağ’da olsun yani 500’e yakın kişinin çalıştığı veya bütün Makine Kimya Endüstrisi’nde çalışan 6 bin 500 insanın hakkının ve özlük haklarının korunacağını iktidarımızda korunacağını buradan ifade etmek istiyorum.”

"Makine Kimya fabrikalarının oldu bitti ile yapı ve statüsü değiştirildi"

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal ise MKE’nin yapı ve statüsünü değiştiren kanun teklifinin muhalefet partilerinin tüm itirazlarına rağmen “oldu bitti ile” Meclis’ten hızla geçirildiğini söyledi. Önal, şöyle konuştu:

“Milli savunmada kullanılan mühimmatı üreten bir fabrikanın yapı ve statüsü değişiyorsa bunun yerinin Milli Savunma Komisyonu olduğunu söyledik. İnanır mısınız? Bizim muhalefet şerhi yazmamıza bile neredeyse izin verilmedi. Makine Kimya fabrikaları 10 günlük süreç içerisinde bir oldu bitti ile yapı ve statüsü değiştirildi. Bundan sonra makine kimya fabrikalarında kamu hukuku kuralları uygulanmayacak.

"Denetimleri bağımsız kişilere ya da kurumlara yaptıracaklar"

Makine Kimya Teftiş Kurulu ne yaptı biliyor musunuz? 1988-2020 yıllarını kapsayan dönemde, sigorta fonlarından ve patlamaya sebebiyet verenlerden bu milletin 248 trilyon parasını tahsil etti ve devletin kasasına soktu. Önce Teftiş Kurulu’nu kaldırdılar. Teftiş Kurulu bir kariyer mesleği olan müfettişlerden oluşur. Teftiş Kurulu’nu kaldırdılar, şimdi bu denetimleri bağımsız kişilere ya da kurumlara yaptıracaklar.”

"Milli Savunma Bakanlığı işçiye 'Benim belirlediğim 3 yerden birini seç ve ayrıl' diyecek"

Önal, çalışan birçok işçinin kalmak istemediğini belirterek şunları söyledi:

"Sadece Kırıkkale’den değil, Elmadağ tesislerinden de onlarca işçi-memur kardeşimiz sözleşmeli personel kardeşimiz beni arıyor. ‘Sayın vekilim, biz ne olacağız? Ayın 7'sine kadar süre verdiler. Eylül ayının 7'sine kadar. Kalmak istiyorsanız dilekçe verin, gitmek istiyorsanız gitmek istediğinize dair dilekçe verin.' Zaten birçok insan kalmak istemiyor. Birçok insan ailesini, evini hazırladı. Hem Kırıkkale'den hem de Elmadağ'dan taşınmaya hazırlanıyor. Bunun Elmadağ halkına, Elmadağ esnafına olan faturasını kim ödeyecek? Kanun geçti, personel rejimi, geçici 1 ve 2. madde, denildi ki kalmak istemeyen işçi kardeşlerimize Milli Savunma Bakanlığı 3 tane yer belirtecek. Aslında tercih hakkını Milli Savunma Bakanlığı kullandıracak. Yani Milli Savunma Bakanlığı diyecek ki, 'Benim belirlediğim 3 yerden birini seç ve ayrıl' diyecek. Şimdiye kadar niye açıklamadınız? Bu 3 yer hala belli değil. Bu insanlar nereye gidecekler? Bu insanlar Elmadağ’da ve Kırıkkale’de Ankara’da aile sahibi, her birinin borcu var. Çoluğu çocuğu var bazıları ‘Makine Kimya’da çalışıyorum kadro güvencem var diye Elmadağ’da Kırıkkale’de ev satın almış, kredi ödüyor. Bu insanlar çoluğunu çocuğunu alıp Kırıkkale’den taşınmaya hazırlanıyor.”