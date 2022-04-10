CHP ve İYİ Parti’den bayram ikramiyesi çağrısı: En az 2 bin lira olmalı

İYİ Parti Grup Başkan vekili Erhan Usta ve CHP Ekonomi masasından Antalya milletvekili Çetin Osman Budak, kısa vadede bayram ikramiyesinin artırılması gerektiğine dikkat çekerek iktidara "en az 2 bin lira olmalı çağrısında bulundu.

KRT TV’de yayınlanan Semra Topçu ile 'Haftanın Panoraması' programında İyi Partili Erhan Usta ve CHP'li Çetin Osman Budak muhalefetin ekonomi reçetesini anlattı. Usta ve Budak, enflasyonun artmasıyla asgari ücretli çalışanların, emekli ve memurların geçim sıkıntısına dikkat çekerek canlı yayında çözüm önerilerini sundular. Kısa vadede sundukları çözüm önerisi de bayram ikramiyelerine ilişkin oldu.

"CHP bayram ikramiyesi için önerge hazırlıyor"

Çetin Osman Budak, bayram ikramiyelerinin arttırılması için önerge hazırlığında olduklarını beliterek şöyle dedi:

“İki dini bayramda verilecek ikramiyelerin minimum asgari ücret seviyesinde olmasıyla ilgili bir önerge hazırlıyoruz, önümüzdeki hafta Meclis’e gelir diye düşünüyorum. Ayrıca saçma sapan enflasyon faiz inadından vazgeçmeleri gerekiyor. Ama ekonomik sorunları çözmenin en önemli yolu hızla erken seçime gitmek, bunu vurgulamamız gerekiyor.”

"Ücretlerin güncellenmesini talep ediyoruz"



Erhan Usta da şunları hem söyledi:

“Yapılacak çok şey var ama vatandaş açısından acil olanı bayram ikramiyesi.3500 lira civarında olması gerekiyor. Hadi bunu veremedi diyelim, bu yıl en azından gıda enflasyonu kadar artırılması yani yaklaşık 2000 liraya getirilmesi lazım. Baskılarımızı iktidara sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur maaşları ve emekli maaşlarının da güncellenmesi gerektiğini düşünüyoruz, insanların alım gücünü artırmamız gerekiyor. Her üç ayda bir asgari ücretin güncellenmesi gerekiyor. 1 Nisan 1 Temmuz ve 1 Ekim dönemleri için ücretlerin güncellenmesini talep ediyoruz, refah kaybı başka türlü engellenemez. “