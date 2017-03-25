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CHP Üsküdar İlçe Örgütünün dağıttığı hayır lokmasına zabıta müdahalesi

25 Mart 2017 00:45

Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar İlçe Örgütünün Üsküdar'da referandum kapsamında '#HAYIR' çalışması için dağıttığı 'hayır' lokmasına belediye zabıtaları tarafından güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin yurttaşlarla sohbet ettiği ve lokma dağıttığı esnada gelen zabıtalar, lokma dağıtımının güvenlik gerekçesiyle sakıncalı olduğunu ifade etti. Bunun üzerine zabıtalar ile CHP'liler arasında yaşanan tartışmada tansiyon yükseldi. CHP'li İlgezdi zabıtalara, "Ben İstanbul milletvekiliyim ve bunu her yerde cami önlerinde gerçekleştiriyoruz. Konu Üsküdar gelince mi değişiyor?" dedi.

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