CHP toplantısında Kılıçdaroğlu'na Afrin protestosu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya gezisi sırasında partililere seslendiği konuşmada verdiği Afrin mesajı sonrası protesto edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'da CHP'lilere seslendiği konuşmada Afrin operasyonundaki askerlere başarılar dileyince salonda protesto sesleri yükseldi. İşte Kılıçdaoğlu'nun o sözleri: “Hiçbir annenin acı çekmesini istemiyoruz. Bugün Afrin'de çarpışan askerlerimize sadece ve sadece şimdilik şu dilekte bulunuyorum. Allah onların yardımcısı olsun.”