CHP Suruç İlçe Başkanı Gören: Kadın, erkek, çocuk demeden katlettiler

CHP Suruç İlçe Başkanı Servet Gören, DBP'li yönetici Esvet Şenyaşar ile oğlu Celal Şenyaşar'ın kaldırıldıkları hastanede "katledildiklerini" iddia etti. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yöneticisi Esvet Şenyaşar arasındaki kavga ailelerin de katılmasının ardından büyüdü. Bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birinin AKP'li Yıldız'ın kardeşi Mehmet Ali Yıldız, bir diğerinin ise DBP'li Şenyaşar'ın oğlu Celal Şenyaşar olduğu belirtildi.