CHP Sözcüsü Tezcan'dan meslek birliklerinin isimlerinden 'Türk' ifadelerinin çıkarılmasına tepki: İsmin babası siz misiniz?

CHP Sözcüsü Tezcan, parti binasında düzenlenen basın toplantısında meslek birliklerinin isimlerinin başındaki 'Türk' ve 'Türkiye' ifadelerinin kaldırılması yönündeki açıklamaları eleştirdi. Tezcan, bunun haricinde Afrin operasyonuna ve RTÜK'ün internete de müdahale edecek olmasına da değindi. Bülent Tezcan, TTB ve TBB'nin başındaki 'Türk' ve 'Türkiye' ifadelerinin kaldırılması yönündeki açıklamaları eleştirerek "Sanki isim babası kendileri. Onu da nasıl dağıtacaklarını, tahsis etme hakkını görüyorlar kendilerinde. Kimsiniz siz kimsiniz" dedi.