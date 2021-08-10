CHP Sözcüsü Öztrak Yunanistan'daki yangın istifasını hatırlattı: Bizde büyük bir pişkinlikle herkes yerli yerinde oturuyor

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, Yunanistan'daki yangınların ardından yangın söndürme helikopterlerinin bakımından sorumlu Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yorgos Kumentakis'in istifasını hatırlatarak "Bizde büyük bir pişkinlikle herkes yerli yerinde oturuyor. Yangına geç müdahalenin sorumluları kimse hepsi istifa etmelidir" diye konuştu. CHP'li Öztrak Türkiye'nin özellikle güneyinde günlerdir süren yangınlarla ilgili konuştu. Yunanistan'daki yangınların ardından, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in 'yangınlara geç müdahale edildiği' gerekçesiyle özür dilemesini ve yangın söndürme helikopterlerinin bakımından sorumlu Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yorgos Kumentakis'inistifasını hatırlatarak yetkililere çağrıda bulundu. Yunanistan Meclisi'nde yangınların ardından ek bütçeler çıkarıldığını söyleyen Öztrak, şunları ifade etti:

"Yunanistan'da da yangın oldu. Önce yangına geç müdahale ettikleri için Miçotakis çıktı Yunan halkından özür diledi. Ondan sonra Meclis'ten 500 milyon euroluk bir ek bütçe çıkardılar. Bu da yetmedi Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı yangında helikopterleri zamanında hazır edemediği için istifa etti. Bir de bizde olan bitene bakın. Büyük bir pişkinlikle herkes yerli yerinde oturuyor. Buradan bir kere daha söylüyorum. Bu yangına zamanında müdahale edilmediği için Erdoğan şahsım hükümeti milletten özür dilemelidir. Derhal doğru düzgün bir ek bütçe yapılmalıdır. Son olarak yangına geç müdahalenin sorumluları kimse hepsi istifa etmelidir."