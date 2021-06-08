CHP Sözcüsü Öztrak: Vakit tamam, sandıktan kaçma Erdoğan

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Ülkeye sadakat her zaman, hükûmete sadakat hak ettiği zaman. Bu hükümet artık milletin güvenini kaybetmiştir. Ülkenin ufkunu açmaya, Türkiye’yi düzlüğe çıkarmaya hazırız. Vakit tamam, sandıktan kaçma Erdoğan” dedi.

Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu gündemiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Öztrak, ''19 yıldır biriken cürufu, pisliği, kiri, pası temizlemek için yapılması gerekenler bellidir. Biz temiz siyaset ve temiz toplum için yol haritamızı, İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamemizle ilan ettik''" ifadesini kullandı.

''Siyasi ahlak yasasını çıkaracağız''

Yepyeni ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi getirmeyi vaat ettiklerini söyleyen Öztrak şunları kaydetti:

''Kuvvetler ayrılığını güçlendirmeyi vadediyoruz. Yargı üzerindeki baskıları kaldıracağız. Siyasi ahlak yasasını çıkaracağız. Siyasetin finansmanını şeffaf hale getireceğiz. Kamu İhale Kanunu rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek. Sayıştay'ı gerçek işlevine kavuşturacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesin hesap komisyonunu kuracağız. Ekosistem hakkını anayasal güvence altına alacağız'' ifadelerini kullandı.

''Milletimiz kral değil; kural istiyor''

'Milletimiz de bunu bilmektedir. Amerikalı yazar Mark Twain'in dediği gibi; ''Ülkeye sadakat, hak ettiği zaman, hükümete sadakat hak ettiği zaman.'' Bu hükümet artık milletin güvenini kaybetmiştir'' dedi. Öztrak, ''Milletimiz kral değil; kural istiyor'' diyerek, ''Ortaya saçılan bu kiri, 19 yılın pasını sandıkta temizleyebilmek için gün sayıyor. Umutsuzluğu asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, büyük bir devlet, milletimiz de büyük bir millet. Biz, bu ülkenin en derin krizlerden birinde doğru ilaçları verdiğimizde nasıl ayağa kalktığını bizzat yaşadık. Eğer Türkiye, bugün bu buhranı yaşıyorsa bu, vatandaşın suçu değildir. Bu, ülkeyi yönetme kabiliyetlerini tamamen yitirmiş başta oturanların suçudur''

''Biz, milletimizin sadece oyuna değil; gönlüne de talibiz''

"Ülkede gerginliği bitirmeye, parti ayrımı gözetmeden bu ülkeyi seven herkesle kucaklaşmaya, barışmaya hazır olduklarını söyleyerek ''Biz, milletimizin sadece oyuna değil; gönlüne de talibiz. Biz insanlarımızı birleştirmeye geliyoruz. Biz, bu ülkenin tertemiz insanlarıyla hep beraber, kimseyi dışlamadan, kimseye ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmadan, kimseye parya muamelesi yapmadan yepyeni bir geleceği inşa etmek için geliyoruz''