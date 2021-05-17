CHP Sözcüsü Öztrak’tan Erdoğan’a: Hani bu ülkede çeteler dönemi bitmişti, yönetiminizde mafya elebaşları internet fenomeni oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve iktidara "Hani bu ülkede çeteler dönemi bitmişti, yönetiminizde mafya elebaşları internet fenomeni oldu" dedi.

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Öztrak suç örgütü lideri Sedat Peker'in videoları ve iddialarıyla ilgili "Organize suç örgütü elebaşları, Cumhur ittifakının üçüncü sacayağı olmuş. Cumhur İttifakı, cürüm ittifakına dönüşmüş. Mafya-siyaset-emniyet hattında patlayan kanalizasyondan ortaya lağım saçılıyor. Sayın Erdoğan; hani bu ülkede çeteler dönemi bitmişti? Mafya dönemi bitmişti. Yönetiminizde mafya elebaşları internet fenomeni oldu" diye konuştu.

Öztrak, şunları söyledi;

"Yönetiminizde mafya elebaşları internet fenomeni oldu"

"Yasaya ve anayasaya aykırı genelgelerle 'Beylere göre yasaklar', İçişleri Bakanı’nın keyfine göre, suçlar uyduruluyor. Anayasamıza göre ancak gerektiğinde, kanunla sınırlandırılabilecek temel hak ve hürriyetler, genelgeyle, il hıfzısıhha kararıyla sınırlandırılıyor. Organize suç örgütü elebaşları, Cumhur ittifakının üçüncü sacayağı olmuş. Cumhur İttifakı, cürüm ittifakına dönüşmüş.

Mafya-siyaset-emniyet hattında Patlayan kanalizasyondan ortaya lağım saçılıyor. Sayın Erdoğan; hani bu ülkede çeteler dönemi bitmişti? Mafya dönemi bitmişti. Yönetiminizde mafya elebaşları internet fenomeni oldu.

Saray ve şürekâsı, Bu skandallar karşısında ezberlerini hiç bozmuyor. Ellerine yüzlerine bulaşan pisliği, utanmadan, sıkılmadan bir de muhalefete sıçratmaya uğraşıyor. Arsızlığın bu kadarına da pes dedirtiyorlar.

Hiç kusura bakmayın, 'Akademisyenlerin kanlarında duş alacağız' diyen, AK Parti için mitingler yapan, oy isteyen, Erdoğan’la fotoğraf karelerine giren, Erdoğan’a 'Tayyip Abi' diye hitap eden, Şerefli Türk polisini, kendisine koruma tahsis ettiğiniz suç örgütü elebaşısıyla sorununuzu kendiniz halledin.

Biz suç örgütlerinin de, onlarla iş tutanların da karşısındayız. Size tek bir tavsiyemiz var: Cumhuriyet Savcılarını göreve davet edin. Bizi dinlemiyorsanız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Eski Adalet Bakanı Sn. Cemil Çiçek’in sesine kulak verin.

"Millet helalleşmek için değil, hesaplaşmak için sandığın derhal önüne gelmesini istiyor"

Ama bakıyoruz, AK Partili milletvekilleri ekrana çıkıp, 'Bu kişinin sözüyle nasıl harekete geçelim. Cumhurbaşkanımız gereğini yapar' diye savcılığın işini saraya havale ediyor.

Herkes bilsin ki, millet patlayan kanalizasyondan ortaya saçılan pislikleri görüyor. Helalleşmek için değil, hesaplaşmak için sandığın derhal önüne gelmesini istiyor."

Kurtuluş Savaşı'nı ve Atatürk'ü andı

“Bunlardan ilki 15 Mayıs 1919… Gazeteci Hasan Tahsin’in emperyalistlerin İzmir’e çıkardıkları işgalci Yunan kuvvetlerine, şanlı direnişimizi başlatan ilk kurşunu attığı gün… Bu, aynı zamanda; ‘Bir genç düşmana ilk kurşunu sıkmış, Bundan sonrası bize düşer’ diyen efelerin, evladını sırtına alıp, Ay ışığında kağnılarla cephelere mermi taşıyan anaların, yokluklar içinde bir milletin, Kurtuluş Savaşı’nın çoban ateşini yaktığı gün…

Yine 16 Mayıs 1919… Mustafa Kemal Paşa’nın İzmir’in işgalinin hemen ardından Milli Mücadeleyi başlatmak için 18 arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuru’yla İstanbul’dan yola çıktığı gün…

Atamızın Samsun’a ayak basarak, Kurtuluş Mücadelemizi fiilen başlattığı gün… Kurtuluşu emperyalistlerin kucağında ve himayesinde değil, milletin tertemiz sinesinde arayanların ‘Ya istiklal, ya ölüm!’ diyerek harekete geçtiği gün…

Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu Büyük Atatürk, Partimizin 4. Büyük Kurultayı’nı açış konuşmasında Verilen bu mücadeleyi şöyle anlatmaktadır: ‘Uçurum kenarında yıkık bir ülke… Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar… Yıllarca süren savaş… Ondan sonra, içeride ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet… Ve bunları başarmak için aralıksız devrimler… İşte Türk genel devriminin bir kısa deyimi…’ Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucuları, milli mücadeleyi başlattıkları 19 Mayıs'ı, Gençlere bayram olarak ithaf etmişlerdir. Bu, ülkemizin kurucu babalarının, ülkemizin gençlerine duydukları güvenin göstergesidir.

Bu vesileyle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları bize vatan kılmak için canlarını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı bir kere daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.”

“İsrail'in şiddeti bayram dinlemedi"

CHP Sözcüsü Öztrak, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ‘bayram dinlemediğini’ kaydetti.

Gazze’de yaşananların herkesin ‘kalbini parçaladığını’ dile getiren Öztrak, “Bölgede kadın ve çocuklar başta olmak üzere, Yaşanan sivil can kayıpları dehşet verici boyutlara ulaştı. Bu, çok büyük bir insanlık dramıdır. Filistin, Ortadoğu’nun kanayan yarasıdır. Bu yaranın kapanmasının formülü ise bellidir: 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm. Bu sağlanmadan ne İsrail ve Filistin, ne de bölge huzura kavuşabilir. Biz bir kez daha, İsrail’in uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını kınıyor, Filistinli kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Bölgenin bir an evvel barışa kavuşmasını istiyoruz” dedi.

“Erdoğan'ın rant devşirme çabasını hayretle izledik"

“Başkanı Erdoğan Şahsım Hükümetinin dış politikadan, İç politikaya rant devşirmeye çabalamasını da hayretle izledik”

“‘Ümmet bizden liderlik bekler’ diyen Dışişleri Bakanı’nın sözleri, hala ihvan hayalleri kurduklarını, gerçeklerden ne kadar kopuk olduklarını gösteriyor. Oysa bu boş hayaller, Türkiye’yi bölgede bir başına bıraktı. ‘Ümmete liderlik edeceğiz’ diyerek, milleti perişan ettiler. Mısır’dan, Suudi Arabistan’a kadar, aynı ümmete mensup, Tüm ülkelerle ve sınır komşularımızla kavgalı olduk. Şimdi bu ülkelerle arayı düzeltmek için, artık Rabia işaretini ‘Dört çay’ demek için kullanır oldular. Ama tüm bu başarısızlıklardan hâlâ da ders almıyorlar. Hükümete tavsiyemiz artık boş hayalleri bırakın, gerçekçi olun. Boşa kürek çekmeyin"

“Emeklinin 400 lirası kesildi"

"BM Genel Kurulunun Başkanlığını yapan Volkan Bozkır’dan, Gerektiği gibi yararlanın. Unutmayın, sizin bencilliğinizin, beceriksizliğinizin ve kifayetsizliğinizin bedelini, hep bu asil millet ödüyor. Değerli basın mensupları, Erdoğan Şahsım Hükümeti, bayramda milletimizin ağzında ne tat, ne de tuz bıraktı. 1.500 lira olması gereken ikramiyesinden, 400 lirası kesilen emeklilerimiz, ağız tadıyla bayram kutlayamadı. Kendileri lebalep kongreler yaptı, salgın azdı, destek vermeden kapattıkları esnaf bayram kutlayamadı.”

“Bayram fakirin neyine..."

Öztrak, ekonomik krizle ilgili de konuşarak, emekçilerin bayramı ‘ağız tadıyla kutlayamadığını’ ifade ederek, “Kapatılan pazar yerleri nedeniyle, ürünü tarlada kalan çiftçi, üç otuz paraya ücretsiz izne gönderilen işçi, kapanmada evine rızık götüremeyen, gündelikle çalışan emekçi de, Bu yıl ağız tadıyla bayram kutlayamadı. Bu ülkede bayram fakir, fukaranın neyine… Bayram Erdoğan Şahsım hükümetinin yandaşlarına… Bayram, sarayın yandaş müteahhitlerine…” ifadelerini kullandı.

“Destekler esnafa değil saray müteahhitlerine aktı"

“Eve kapatılan vatandaş, Köprüden, tünelden, otoyoldan geçmedi, Hava alanlarından uçmadı” diyen Öztrak, ülkeye 40 yıl vergi ödeyen esnafa verilmeyen desteklerin, 17 günlük kapanma döneminde bile Saray müteahhitlerinin cebine akmaya devam ettiğini söyledi. Öztrak şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Nisan ayı bütçe rakamları açıklandı. Yılın ilk 4 ayında, ‘Milletin cebinden bir kuruş çıkmadan yapıyoruz’ dedikleri döviz garantili projeler için 10 milyar 297 milyon lira ödenmiş. ‘Hiç olmazsa bu son kapanmada, mücbir sebep nedeniyle bu garantileri ödemeyin, erteleyin, kapanmadan zarar gören vatandaşa, doğru düzgün destek verin’ dedik ama dinlemediler. Oysa İstanbul Havalimanı’nda işletmeci konsorsiyumun devlete vereceği kira, mücbir sebep denerek, 2024’e ertelendi. 2 yıl da ek işletme süresi verildi. Demek ki olağanüstü durumlarda, Bu gibi değişiklikler mümkün. Peki, bu mücbir sebep, Sadece yandaş dara düşünce mi uygulanıyor? Yoksa dolarla, avroyla garanti verdiğiniz projelerin sözleşmelerine, Devlet lehine mücbir sebep maddesi koymadınız mı? Bedelini milletin ödediği, bu sözleşmeleri niye gizliyorsunuz? Bu sözleşmeleri kimler hazırladı? Kimler imzaladı? Vatandaşın sırtından müteahhit zengin eden, Bu düzeni kim kurdu? Ne güzel demiş Mahzuni Şerif: Yoksulun sırtından doyan doyana, Bunu gören yürek nasıl dayana Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, Bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Bugün, Âşık Mahzuni Şerif’in vefatının yıl dönümü… Kendisini bir kere daha saygı ve rahmetle anıyoruz.”

“İktidarın aldığı her şeyi geri vereceğiz"

Seçim konusunda da açıklamalar yapan ve “Kendimize güveniyoruz” diyen Öztrak, “Ülkemizi kısa sürede ayağa kaldıran tecrübeli kadrolar bizde. Biz diyoruz ki yeni kurallarla, yeni kurumlarla ve yeni kadrolarla Türkiye sadece Orta Doğu ve Orta Asya’nın değil Avrupa’nın da yıldızı olabilecek bir ülkedir” ifadesini kullandı.

Ülkeyi yeniden düze çıkarmak isteklerini kaydeden Öztrak, seçim çağrısı yaparak şunları dile getirdi:

“Bu iktidarın milletimizden aldığı her şeyi milletimize iade etmek için hazırız. Saray ve şürekası hesabı ödemeden masayı devirmeye kalkmasın. Milletimizden helallik istemek için değil hesabı ödemek için sandığı getirsin artık vatandaşın önüne koysun.”

Öztrak ayrıca, gazetecilerin sorularına da yanıtladı. Bir gazetecinin olası Millet İttifakı iktidarında HDP’ye bakanlık verilip verilmeyeceği yönündeki iddiaları hatırlatması üzerine Öztrak, “Millet İttifakı’nın ortakları bellidir. HDP, Millet İttifakı’nın ortağı değildir. Bunun bilinmesine rağmen bu konuyu gündeme getirmenin hiçbir anlamı yoktur” yanıtını verdi.