CHP Sözcüsü: İfade özgürlüğüne sahip olmamayı en iyi biz biliriz, kısıtlamayı ise AKP'liler

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke MYK Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Almanya'nın ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlayıcı tutumları hakkında, "İfade özgürlüğüne sahip olmamanın ne olduğunu biz biliriz. Ancak ifade özgürlüğünü kısıtlamayı en iyi AKP bilir. İptal edlen mitinglerimizden, tweetler nedeniyle tutuklanan gençlerden, gerçekleri yazdıkları için tutuklanan gazetecilerden, KHK ile bir gece yarısı atılan akademisyenlerden biliyoruz. Meydanlarda yediğimiz gazlardan coplardan biliyoruz. Sorumlularını da çok iyi biliyoruz. Biz kendimiz için neyi savunuyorsak herkes için aynı şeyi savunuruz.