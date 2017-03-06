T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP Sözcüsü: İfade özgürlüğüne sahip olmamayı en iyi biz biliriz, kısıtlamayı ise AKP'liler

06 Mart 2017 22:02

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke MYK Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Almanya'nın ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlayıcı tutumları hakkında, "İfade özgürlüğüne sahip olmamanın ne olduğunu biz biliriz. Ancak ifade özgürlüğünü kısıtlamayı en iyi AKP bilir. İptal edlen mitinglerimizden, tweetler nedeniyle tutuklanan gençlerden, gerçekleri yazdıkları için tutuklanan gazetecilerden, KHK ile bir gece yarısı atılan akademisyenlerden biliyoruz. Meydanlarda yediğimiz gazlardan coplardan biliyoruz. Sorumlularını da çok iyi biliyoruz. Biz kendimiz için neyi savunuyorsak herkes için aynı şeyi savunuruz.

ETİKETLER

Selin Sayek BökeCHPTayyip ErdoğanreferandumAlmanyayasakvideoizleifade özgürlüğü

Diğer Videolar

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2020

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30 yıl sonra değiştirildi; kronik su kesintisi sorunu çözüldü

Çatıda uyuyakalan leopar böyle yakalandı

Rugby müsabakası sırasında arbede çıktı

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24