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CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Memleket, memleket olmaktan çıkmış, Narcos setine dönmüş

"Bu çürük duvardan çekilmesi gereken hangi tuğla varsa artık çekilmelidir"

24 Mayıs 2021 16:36

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin konuşurken, 'Narcos' benzetmesi yaptı. 

Peker'in özellikle gazeteci Uğur Mumcu'nun suiaksti ile ilgili iddiaları için "yenilir yutulur cinsten değil" diyen Öztrak, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Uğur Mumcu suikasti ile ilgili geçmiş yıllarda söylediği 'bir tuğla çekilse duvar yıkılır' sözlerine atıf yaparak "Bu çürük duvardan çekilmesi gereken hangi tuğla varsa artık çekilmelidir. Memleket, memleket olmaktan çıkmış, Narcos setine dönmüş" dedi. 

Öztrak, ayrıca iddialarla ilgili medya, bürokrasi ve yargının sessizliğine dikkat çekti. 

Narcos dizisinin konusu nedir?

28 Ağustos 2015 tarihinde Netflix'te yayına başlayan dizi, Güney Amerika’daki suç dünyasının en büyük uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın hayatını ve Kolombiya'dan dünyaya açılan milyarlarca dolarlık uyuşturucu trafiğini konu alıyor.

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CHP Sözcüsü Faik ÖztrakNarcos' setinarcos benzetmesi

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