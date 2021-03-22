CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Doları düşürmek için döviz satılıyor" dedi, ekledi: Emanet rezervler de yakılıyorsa 128 milyar doların üzerine koyar hesabını sorarız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gece saatlerinde yükselen dolar kurunun 7,80'lerde tutulabilmesi için yoğun bir şekilde döviz satıldığını söyledi. Merkez Bankası rezervinden çıkan 128 milyar doları hatırlatan Öztrak, "Eğer bugün kamu bankaları eliyle arka kapı operasyonlarıyla eldeki emanet rezervler de yakılıyorsa bunları da 128 milyar doların üzerine koyar hesabını da ilgililerden sorarız" dedi.

Öztrak, "Ayrıca döviz kasası açık vermişken çok ciddi sonuçları olacak 'sermaye kontrolü' gibi şüyu vukuundan beter fikirleri aklınızdan dahi geçirmeyin. Bugün döviz piyasasındaki yangın milletimizin cebini yakıp, kavuruyorsa sebebi kayınpeder damat ikilisinin emsali olmayan beceriksizlikleridir" ifadelerini kullandı.

"Biz buharlaşan 128 milyar doların hesabını sordukça Erdoğan, 'Başınıza damat kadar taş düşsün' diyerek, beddua etmişti. Bedduası tuttu ne yazık ki. Milletin başına, damat kadar, hatta damattan daha büyük taş düştü. Bunun sorumlusu da Erdoğan’ın kendisidir" ifadelerini kullanan Öztrak, Merkez Bankası başkanının değiştirilmesine ilişkin de "Değiştirilmesi gereken metal yorgunu, beyin ölümü gerçekleşmiş Erdoğan Şahsım Hükümetidir" yorumunu yaptı.

Öztrak, "Erdoğan Şahsım Hükümetinin millete zarardan başka verecek bir şeyi kalmamıştır. Sözü de yolu da tükenmiştir" dedi.