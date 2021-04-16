CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CNN Türk muhabirinin sorusuna böyle yanıt verdi: Buradan havuz medyasına ekmek çıkmaz

16 Nisan 2021 17:11
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CNN Türk muhabirinin, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Millet İttifakı’nda görüş ayrılığı olup olmayacağı sorusuna yanıt verirken, "Buradan havuz medyasına ekmek çıkmaz" dedi.
CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı sırasında gazetecilerin soruların yanıt veren Öztrak, CNN Türk muhabirinin "Millet İttifakı’nda adaylık konusunda görüş ayrılığı olacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna “Düşünmüyorum. Buradan havuz medyasına ekmek çıkmaz” yanıtını verdi.
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