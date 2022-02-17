CHP Sözcüsü: Bu ülkenin namuslu bürokratlarını hafife alıyorsunuz

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu ülkenin namuslu bürokratlarını hafife alıyorsunuz. Buharlaşan 128 milyarın da, 20 Aralık kumpası için yakılan 9 milyar doların da izi bulunur” düşüncesini dile getirdi.

Öztrak CHP Genel Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında, “Nedir bu telaşınız, neyin paniği bu? Merak etmeyin hiçbir şey gizli kalmaz. Belli ki bu ülkenin namuslu bürokratlarını hafife alıyorsunuz. Buharlaşan 128 milyarın da, 20 Aralık kumpası için yakılan 9 milyar doların da izi bulunur, hesabı sorulur.” ifadesini kullandı.