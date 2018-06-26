CHP Şırnak il ve merkez ilçe yönetimi istifa etti

Şırnak'ta, CHP'den milletvekili adayı olmak için 26 yıldır sürdürdüğü il başkanlığından ayrılan Mehmet Uğur'un aday gösterilmemesine tepki gösteren il ve merkez ilçe yönetimi, bugün partiden istifa ettiklerini duyurdu. 1992 yıllından bu yana CHP Şırnak İl Başkanlığı yapan ve 24 Haziran'da seçimleri öncesi görevinden istifa eden Mehmet Uğur'un milletvekili adayı gösterilmemesi, il ve merkez ilçe yöneticilerinin tepkisine neden oldu. İl ve merkez ilçe yöneticileri, bugün il başkanlığında düzenledikleri basın toplantısıyla hem görevlerini bıraktıklarını hem de partiden istifa ettiklerini duyurdu.