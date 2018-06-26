T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP Şırnak il ve merkez ilçe yönetimi istifa etti

26 Haziran 2018 16:55

Şırnak'ta, CHP'den milletvekili adayı olmak için 26 yıldır sürdürdüğü il başkanlığından ayrılan Mehmet Uğur'un aday gösterilmemesine tepki gösteren il ve merkez ilçe yönetimi, bugün partiden istifa ettiklerini duyurdu. 1992 yıllından bu yana CHP Şırnak İl Başkanlığı yapan ve 24 Haziran'da seçimleri öncesi görevinden istifa eden Mehmet Uğur'un milletvekili adayı gösterilmemesi, il ve merkez ilçe yöneticilerinin tepkisine neden oldu. İl ve merkez ilçe yöneticileri, bugün il başkanlığında düzenledikleri basın toplantısıyla hem görevlerini bıraktıklarını hem de partiden istifa ettiklerini duyurdu.

ETİKETLER

şırnakchpistifa

Diğer Videolar

Kadıköy'de "Damat istifa" tezahüratı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Şubat 2020

Doç. Dr. Oytun Erbaş: Koronavirüs baharda etkisini yitirir, aşısı da en erken 5 yılda bulunur, tuzlu su ile gargara yapın

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçakta hayatını kaybeden Koçar ve Gençoğlu son yolculuklarına uğurlandı

Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya ve KHK'lı Cemal Yıldırım basın açıklaması sırasında gözaltına alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci: Başbuğ FETÖ konusunda uyaran isim; yargılanması...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk'te uçak kazasını yorumlarken 'projeleri' eleştiren pilot yayından alındı!...

"'Reis' dizisi reyting kaybediyor; 'İmam'ın oğlu' yükselişte!"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yayından alınan pilot Altan: Trafik, İstanbul Havalimanı'na göre ayarlandığı için...

Dünyada en sık kullanılan soyadları haritası yayımlandı; Türkiye'de birinci değişmedi...

'Bana tecavüz eden kişi videoyu porno sitesine yükledi, yayından kaldırtmam...

"Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan baba hayatını kaybetti...

Pegasus, CNN Türk'e kazayı yorumlayan eski savaş pilotunu işten çıkardı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci: Başbuğ FETÖ konusunda uyaran isim; yargılanması...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk'te uçak kazasını yorumlarken 'projeleri' eleştiren pilot yayından alındı!...

"'Reis' dizisi reyting kaybediyor; 'İmam'ın oğlu' yükselişte!"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24