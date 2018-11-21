CHP PM üyesi: Demirtaş bir an önce serbest bırakılmalı

Halk TV'de Çağlar Cilara'ya konuşan CHP PM üyesi avukat Gamze Pamuk Ateşli, AİHM'in Demirtaş kararının sevindirici olduğunu söyleyerek, Demirtaş'ın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Ateşli açıklamasında özetle şunları kaydetti: "Biz bu karara uyulmasını talep ediyoruz. Bir an önce serbest kalmasını diliyor, temenni ediyoruz. Türk yargısının bağımsız olduğunu görmeye gerçekten hasretiz. Bu karar hepimizi sevindiren bir karar, en azından hukuksuzluğun son bulma ihtimaliyle de karşı karşıyayız."