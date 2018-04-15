T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP, OHAL'e karşı 81 ilde sokağa çıkıyor

15 Nisan 2018 17:42

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin OHAL'e karşı 16 Nisan Pazartesi günü yurt genelinde saat 12.00'de oturma eylemi yapacağını duyurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da partisinin İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Agbaba, CHP olarak yurt genelinde OHAL'in kaldırılması için oturma eylemi yapacaklarını söyledi. Ağbaba, OHAL düzenine karşı otururacaklarını belirterek, şunları söyledi: "Adana Atatürk Parkı, Ankara Güvenpark, İstanbul Taksim Meydanı, Çanakkale Cumhuriyet Meydanı, Diyarbakır Dağkapı Meydanı, Erzurum Yakutiye Kent Meydanı, Gaziantep Yeşilsu Meydanı, Hakkari Cumhuriyet Meydanı, İzmir Konak Meydanı, Malatya Soykan Parkı, Samsun Cumhuriyet Meydanı, Trabzon Atatürk Meydanı ve Zonguldak Madenci Anıtı'nda oturuyoruz. Tüm vatandaşlarımız ve bütün siyasi partileri, OHAL'e karşı olan herkesi bulundukları yerde, kent meydanlarında oturmaya davet ediyoruz."

ETİKETLER

chpohal81 ilveli ağbabamalatya

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Şubat 2020

Kar küreme aracını seyrederken TIR'ın altında kalıyordu

ABD Başkanı Trump'ın ulusal marş çalarken yaptığı hareketler tepki topladı

Hakan Aksay yorumladı: Putin, Erdoğan'a mı yakın, Esad'a mı?

Vinç sepetinde evlilik teklif etti; sevgilisi 'evet' deyince ikili daha da yükseğe çıktı

Ölen yavrusunu kendisi gömen anne köpek, izleyenleri duygulandırdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24