CHP'nin şeker fiyatındaki artışa ilişkin araştırma önergesinin reddedilmesi sonrası milletvekili Ağbaba: Alıyorlar 280 liraya, satıyorlar 800 liraya

CHP’nin şeker fiyatındaki artışın nedenlerinin araştırılması amacıyla verdiği araştırma önergesi TBMM Genel Kurulu’nda reddedildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “2020 Haziran’ında millet koronayla boğuşurken bunlar bir tarım, gıda şirketi kuruyor, 100 bin TL sermayeli… Denetimden kaçınmak için, KİT Komisyonu’ndan kaçınmak için, Sayıştay denetiminden kaçınmak için TÜRKŞEKER'in ismini ‘TURKŞEKER’ yapıyorlar, ‘TURKŞEKER Tarım'… TÜRKŞEKER’in yıllarca 50 kilo sattığı şekerleri nereye vermişler? TURKŞEKER’e… TURKŞEKER kendisi satmıyor. İllerde bir bayi bulmuş, bir kısmı AKP milletvekilleri, onlar aracılığı ile satıyor. Alıyorlar 280 liraya, satıyorlar 800 liraya” dedi.

Ağbaba sözlerine şöyle devam etti,

"Bir insanda utanma olur ki bu kadar yalan söylesin. Tekel’i sen sattın, SEKA’yı sen sattın. Balıkesir’deki SEKA’yı sen 1 milyon liraya sattın yandaşlarına. Tekel ile şekeri ben mi sattım? Daha 2018’de on tane şeker fabrikasını milletin gözü içine baka baka sattın. Sayın Hatip’i dinlerken bu kadar yalanı, bu kadar gerçek dışı ithamı rahat söyleyebildiği için kendisini tebrik ediyorum. ‘CHP sattı’ diyor. Daha 2018 yılında şeker fabrikalarını siz satmadınız mı?” dedi.