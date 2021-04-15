CHP'nin Niğde il binasına bu kez ‘128 nerede?’ pankartı asıldı: "Buna da sanırım bir suç unsuru bulamayacaklardır"

Niğde'de CHP il binasına asılan “128 milyar dolar nerede?” afişi 2 gün önce polis tarafından indirilmiş ve CHP il Başkanı Erhan Adem ise ifadeye çağrılmıştı. CHP il yönetimi, il başkanlık binasına “128 nerede?” yazılı afiş astı.

“Türk milleti 128 rakamını çok merak ediyor"

Afişin il başkanlık binasına asıldığı anlarda açıklamalarda bulunan NCHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, “128 milyar dolar nerede?' yazılı afişimizi savcılığın talimatıyla emniyet sökmüştü. Bugün de biz '128 nerede?' diye soruyoruz. Astığımız bu pankartımıza da sanırım bir suç unsuru bulamayacaklardır. Çünkü biz rakam soruyoruz. Türk milleti 128 rakamını çok merak ediyor. Hukukun ayaklar altına alındığı bir dönemde suç unsuru olmayan bir pankarta ilişkin savcılığın talimatıyla emniyete ifade verdim. Bugün bu rakam için ne yapacaklar merak ediyorum. Savcıları da adaletli olmaya davet ediyorum. Çünkü bu rakamlar herkesin merak ettiği rakamlardır” diye konuştu.

Kastamonu şivesiyle yazılan afiş de kaldırılmıştı

CHP Kastamonu İl Başkanlığının da Kastamonu şivesinde astığı “256 kağadın yarısını nettiniz deyvesenize?” ifadeleri yer alan afiş valilik talimatıyla dün gece indirilmişti.