T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP'nin Niğde il binasına bu kez ‘128 nerede?’ pankartı asıldı: "Buna da sanırım bir suç unsuru bulamayacaklardır"

“Türk milleti 128 rakamını çok merak ediyor"

15 Nisan 2021 15:40

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem ve Yönetim Kurulu Üyeleri, savcılığın 'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle söktürdüğü “128 milyar dolar nerede?” pankartının yerine bu kez "128 nerede?" yazılı yeni bir pankart astı. Başkan Adem, "Astığımız bu pankartımıza da sanırım bir suç unsuru bulamayacaklardır" dedi. 

 

Niğde'de  CHP il binasına asılan “128 milyar dolar nerede?” afişi 2 gün önce  polis tarafından indirilmiş ve CHP il Başkanı Erhan Adem ise ifadeye çağrılmıştı. CHP il yönetimi, il başkanlık binasına “128 nerede?” yazılı afiş astı.

“Türk milleti 128 rakamını çok merak ediyor"

Afişin il başkanlık binasına asıldığı anlarda açıklamalarda bulunan NCHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, “128 milyar dolar nerede?' yazılı afişimizi savcılığın talimatıyla emniyet sökmüştü. Bugün de biz '128 nerede?' diye soruyoruz. Astığımız bu pankartımıza da sanırım bir suç unsuru bulamayacaklardır. Çünkü biz rakam soruyoruz. Türk milleti 128 rakamını çok merak ediyor. Hukukun ayaklar altına alındığı bir dönemde suç unsuru olmayan bir pankarta ilişkin savcılığın talimatıyla emniyete ifade verdim. Bugün bu rakam için ne yapacaklar merak ediyorum. Savcıları da adaletli olmaya davet ediyorum. Çünkü bu rakamlar herkesin merak ettiği rakamlardır” diye konuştu. 

Kastamonu şivesiyle yazılan afiş de kaldırılmıştı

CHP Kastamonu İl Başkanlığının da Kastamonu şivesinde astığı “256 kağadın yarısını nettiniz deyvesenize?” ifadeleri yer alan afiş valilik talimatıyla dün gece indirilmişti.

kastamonuniğdechp128 milyardolarafişpankart

Diğer Videolar

Seyma Subaşı evlilik teklifini sosyal medyadan paylaştı

Köpeklerini kurtarmak isteyen kadın ayıyı elleriyle itti

İnce'den 'Mafyadan 10 bin dolar maaş alan siyasetçi' yorumu: Soylu, Sayın Cumhurbaşkanı'na mesaj veriyor

SADAT'tan Sedat Peker'in Suriye iddiasına videolu yanıt

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Haziran 2021

HDP'li Paylan: Yoksullardan vergiyi topluyorsunuz, gidip yandaşlara aktarıyorsunuz!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan: 3 doz aşımı oldum; antikor ile ilgili adımı da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gazeteci Öztürk arasında hayvan hakları diyaloğu; Erdoğan'ın "Öldürdün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

TBMM Başkanı Şentop: Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar alan...

122 mağazası bulunuyordu; iflası onaylandı...

Nagehan Alçı'dan Ümit Kocasakal için "bunlar bizim köpeğimiz" diyen eşi...

Optimar'dan seçim anketi: Seçmenin yüzde 39.1'i AKP dedi; yeni partilerden...

Sedat Peker: Bu pazar para alan milletvekilini, pammıköreni ve Süslü...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan: 3 doz aşımı oldum; antikor ile ilgili adımı da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gazeteci Öztürk arasında hayvan hakları diyaloğu; Erdoğan'ın "Öldürdün...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24