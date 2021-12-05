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CHP'nin Mersin mitingine gelen vatandaş: Torunumun eline 10 lira veremiyorum, oğlum işsiz; geçinemiyorum, 60 yaşında hırsızlık mı yapayım?

Vatandaş, CHP'li Muharrem Erkek'e dert yandı

05 Aralık 2021 15:21

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'e derdini anlatan kadın, “Torunumun eline 10 lira veremiyorum. Oğlum işsiz. Geçinemiyorum. 60 yaşında hırsızlık mı yapayım? Ne yapayım, yol gösterin. Oğlum işsiz, anladın mı” dedi.

CHP'nin Mersin’de dün düzenlediği ‘Milletin Sesi’ mitingine katılan bir kadın, miting alanında gördüğü CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’e yaşadığı sorunları anlatırken “Torunumun eline 10 lira veremiyorum. Oğlum işsiz. Geçinemiyorum. 60 yaşında hırsızlık mı yapayım? Ne yapayım, yol gösterin? Oğlum işsiz anladın mı” diye konuştu.

CHP’li Erkek, isyan eden kadının ellerinden öperek, “Onun için ‘Erken seçim, hemen seçim’ diyoruz. Düzelteceğiz. Geliyor gelmekte olan, az kaldı” dedi. 

mersinmitingchp

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