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CHP'nin Kırşehir'deki 30 Ağustos kutlamasına polis müdahalesi

CHP’liler ile polis arasındaki arbede uzun süre devam etti.  

31 Ağustos 2020 08:25

CHP Kırşehir İl Başkanlığının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde düzenlemek istediği zafer alayı polis tarafından engellendi. “Mustafa Kemal’in askeleriyiz” sloganı atan CHP’lilere polis barikatlarıyla  müdahale etti. CHP’liler polise “Gül Kitapevi’ni yakanların karşısına konulmayan barikat Zafer Bayramı’nda fener alayı yapmak isteyenlerin karşısına konuluyor” diye tepki gösterdi.

CHP’liler ile polis arasındaki arbede uzun süre devam etti.  

Polisin müdahalesi sırasında CHP Kırşehir Milletevikili Dr. Metin İlhan'a tekme attığı belirtildi. İlhan polisin kendisine tekme attığını belirtirken daha sonra elindeki megafonla bir konuşma gerçekleştirdi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da, "30 Ağustos Zafer Bayramını yasaklayan Kırşehir Valisi ve tüm sorumlular, Kırşehir halkından ve vekilinden özür dilemelidir" dedi.

ETİKETLER

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım KayaCHP Kırşehir Milletevikili Dr. Metin İlhan

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