CHP'nin "devlet-mafya-siyaset ilişkileri araştırılsın" önerisi AKP ve MHP oyları ile reddedildi

TBMM Genel Kurulu’nda, CHP'nin grup önerisi olan "devlet-mafya-siyaset ilişkileri araştırılsın" önerisi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları üzerine verilen öneride devlet ve siyaset içindeki mafya ilişkilerinin araştırılması önerildi. Verilen öneri üzerine söz alan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP sıralarına seslenerek "Burada, ya temiz bir devlete, şeffaf bir devlete el kaldıracaksınız ya da karanlığa el kaldıracaksınız. Bu tercih sizin…’’ dedi.

Kürsüde yaptığı konuşmada 1996'da yaşanan Susurluk olayını hatırlatan Başarır, o dönemde içişleri bakanının istifa ettiğini, devlette 'kirli ilişkileri' olan bürokratların ceza aldığını ve Meclis'in bir komisyon kurarak olayı araştırdığını belirterek "Yeni Türkiye’de ise; siyasilerin, organize suç örgütlerini ziyaret var, onlara özel af var. Bu adamlar, aftan sonra çıkar, mektup yazar, parti liderlerini tehdit eder. Bunlar miting yapar, bir tanesi cumhurbaşkanına abi der, İçişleri Bakanı’na sen benim dönüş biletimdin der. Bir bakan çıkar, benden önceki bakanların para sayma makineleri vardı der. Bunu, İçişleri Bakanı söylüyor. Daha vahimi ise, İçişleri Bakanı’nın oğlu bir gece babasını arar. Babası, koruma müdürünü arar. Koruma müdürü, Silivri Emniyet Müdürü’nü arar ve beni serbest bırak der. Gencecik Emniyet Müdürü, çocuğunu kucağına almadan intihar eder’’ diye konuştu.

Başarır sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni Türkiye’de, İçişleri Eski Bakanı, marina yönetimine başkan olur. Oğlu da yönetici olur. ‘Ben olmasaydım buraya mafya çökecekti’ der. Bize düşen; bu iddiaları, Meclis’te araştırmak mı, 84 milyonun pazar günleri Youtube’dan dinlemesini sağlamak mı?’’

‘’Biz hayatımızda bu suç örgütü liderlerini görmedik. Trafikte bile yan yana gelmedik. Çünkü, İçişleri Bakanı bunlara çakar ve koruma vermiş. Yanımızdan hızlıca geçiyorlar. Biz, bu adamları tanımıyoruz. Ama bu ülkedeki Rize Valisi, bu adamlara miting yapma izni veriyorsa, İçişleri Bakanı koruma veriyorsa, çakar veriyorsa; bu organize suç örgütü lideri de İçişleri Bakanı’na sen benim dönüş biletimdin diyorsa… Bu iddialar, vahim değil mi? Araştırılmaz mı?’’

‘’Seçimlerde, bu kişi miting yaparken, AKP’ye oy basın derken kahramandı ama Soylu’nun nasırına bastığında pis bir mafya oldu. Bu kişi, referandumda evete oy basın deyip insanları tehdit ederken bir kahramandı ama Binali Yıldırım’ın nasırına basınca bu adam mafya oldu. Bize göre bu adam iki durumda da suç örgütü lideriydi"

"Burada, alın teriyle çocuklarına bakan milletvekilleri var. Çocuklarınız 7 tane oyuncak gemiyle gelse, yakasına yapışacak milletvekilleri var burada. Peki, Binali Yıldırım, oğluna sormuyor mu? Oğlum; 7 tane gemi, 14 tane şirket, 30 tane ayrı ayrı yurt dışındaki ilişkiyi nereden kurdun? Yavru Vatan’a bakın; Türkiye’deki iddialar için oy birliğiyle komisyon kuruldu. Burada, ya temiz bir devlete, şeffaf bir devlete el kaldıracaksınız ya da karanlığa el kaldıracaksınız. Bu tercih sizin…’’