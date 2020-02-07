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CHP'nin boykotu sonrası CNN Türk hızla takipçi kaybetti; tam 190 bin...

07 Şubat 2020 11:50

CNN Türk'ün Twitter hesabı, CHP'nin dün (7 Şubat) yaptığı boykot çağrısı sonrası yaklaşık 190 bin takipçi kaybetti.

CHP, CNN Türk'ü boykot kararını kanalın 'taraflı yayın yaptığı' gerekçesiyle aldı. 

Yapılan boykot çağrısında partililere CNN Türk'ü izlememeleri ve hiçbir CHP'li vekilin CNN Türk yayınlarına çıkmaması istendi.

Bu gelişme üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12 Şubat'ta Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ile yapacağıTarafsız Bölge programını iptal etti.

190 bin kullanıcı takipten çıktı

Tuncay Özkan'ın açıklaması üzerine Twitter'da "#CnnTürkBoykot"  etiketi TT (Trendtopic) oldu. 

CNN Türk'ün Twitter hesabının takipçi sayısındaki hızlı düşüş ise dikkat çekti. Saat 17:30'da Tuncay Özkan'ın açıklaması öncesi 5 milyon 114 bin civarında takipçisi bulunan CNN Türk, CHP'nin boykot kararının ardından bugün (7 Şubat) saat 11:30 itibariyle yaklaşık 190 bin takipçi kaybetti.

Saat 11.30 itibariyle CNN Türk'ün Twitter hesabındaki takipçi sayısı 4 milyon 925 bin kişiye geriledi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP'nin CNN Türk'e karşı aldığı boykot kararını "CNN Türk kanalının 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana iktidarın reklam ajansı gibi çalıştığını' söylerken, "Yurttaşlarımıza CNN Türk yayınlarını izlememelerini, çocuklarına izletmemelerini tavsiye ediyoruz"sözleriyle duyurmuştu.  

 

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