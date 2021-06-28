CHP Muğla Milletvekili Alban, Bakan Pakdemirli'ye sordu: Neden yangına müdahalede söndürme uçağı yok?

CHP Milletvekili Mürsel Alban, Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde meydana gelen orman yangınında şehit olan Görkem Hasdemir’in ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi. Bölgede inceleme yapan Alban, yangına müdahalede söndürme uçağı görmediklerini belirterek Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, "Yoksa yine anlaşma yaptınız da parasını mı ödeyemediniz, uçakları mı getiremiyorsunuz? Burada neden yangına müdahale için söndürme uçağı yok" diye sordu.

CHP Muğla Milletvekili Alban, Marmaris İçmeler'de yangının yaşandığı bölgede inceleme yaptı. Yangının denizin üst kısmında, büyük bir yüzölçümüne sahip bir alanda meydana geldiğini belirten Alban, "Bu alandaki ormanın tamamen yandığını gördük. İleride otelin doğalgaz besleme deposu var. Diğer tarafta da var. Allah'tan buralara yaklaşmadı. 5-10 metre kala müdahale edilerek söndürülmüş" dedi.

Alban, yangında bir itfaiyecinin şehit olduğunu belirtirken, "Öncelikle şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına sabır, başsağlığı diliyorum. Canlarını dişlerine taktılar, geldiler mücadele ettiler" diye konuştu.

"Bir canımız şehit oldu"

Alban, "Yangının çıkış sebebini savcılığın araştırması lazım. Bu yangına neden sadece karadan müdahale ediliyor ve yangın söndürme ekibinde bir canımız şehit oluyor? Neden havadan söndürmek için müdahalede edilemiyor, geç mi kalındı? Bunun araştırmasını yapacağız."

"Anlaşma yaptınız da parasını mı ödeyemediniz?"

Yangına havadan helikopterlerin müdahale ettiğini anımsatan Alban, Orman Bakanlığı'na ait bir uçağı bile müdahale ederken görmediklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye seslenen Alban, "Neden iki, üç uçak göndermedi? Yoksa hala inatlaşma yüzünden mi? Türk Hava Kurumu'nun 8 tane uçuşa hazır, donanımlı uçağı ihaleye sokulmadığı gibi bugün yangın yerinde hiçbir uçağı görmedik. Yoksa yine anlaşma yaptınız da parasını mı ödeyemediniz, uçakları mı getiremiyorsunuz? Burada neden yangına müdahale için söndürme uçağı yok" diye sordu.

"Ağaçlandırılmalı"

Yangının çıkış sebebini araştırıp öğreneceklerini ve takipçisi olacaklarını söyleyen Alban, "Yangın söndürüldükten, soğutulduktan sonra ağaçlandırma yapılması gerekmektedir. Bu ağaçlandırma, soğutmadan sonra bir an evvel başlatılmalı. Eğer başlatılmazsa burada bir art niyet ortaya çıkar. Burada kimse otel, konut yapmaya kalkmasın" dedi.