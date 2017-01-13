CHP: MİT’te “Gülen taraftarıdır” diye kaydı olan AKP Genel Başkan Yardımcısı kim?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak için kurulan darbe komisyonunda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan’ın dinlenemediği hatırlatarak “MİT kayıtlarında 563.189 numarayla kayıtlı olan, “Fetullah Gülen üyesi” diye kayıtlı olan AKP Genel Başkan yardımcısı kimdir? (CHP sıralarından alkışlar) MİT kayıtlarında 563.189 kayıt numarasıyla “Fetullah Gülen taraftarıdır, sempatizanıdır.” diye sicilde kaydı olan AKP Genel Başkan yardımcısı kimdir?” diye sordu.