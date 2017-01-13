CHP: MİT'te 563189 numarasıyla kayıtlı "Fetullah Gülen üyesi" denen AKP Genel Başkan Yardımcısı kimdir?

Tezcan, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada çok çarpıcı bir iddiayı gündeme getirerek, “MİT'in kayıtlarında AKP Genel Başkan Yardımcılarından biri Fetöcü diye kayıtlı. Size sicil kaydını da veriyorum; 563189” dedi. AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, “Size dava açarız, kimse ismi açıklayın” diye tepki gösterdi. Oturumu yöneten Başkanvekili Ahmet Aydın, “Böyle iddia ve ithamlarda bulunmayalım, bulunuyorsak isim verelim” dedi. Tepkiler üzerine kürsüye yeniden gelen Tezcan, “Benim mesleğim avukatlık. Öyle ‘dava açarım' filan, buyursun davayı açsın. Bizim özel stratejimiz yok, olamaz. MİT size bağlı, ben sıra numarasını söyledim. Buyurun siz sorun” dedi.