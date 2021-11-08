CHP Milletvekili Önal, Kırıkkale'de mağdur olan 396 TOKİ konut sahibi ile görüştü: Hidrofor çürümüş, engelli rampası çökmüş

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Yenimahalle’de TOKİ bloklarında ikamet eden site yönetimi, yöneticiler ve daire sahipleri ile bir araya geldi. Sorunları yerinde dinleyen Ahmet Önal, vatandaşların mağdur olduğunu, hidroforların şimdiden çürüdüğünü, bina girişindeki engelli rampalarının çöktüğünü belirterek, “Sorunların çözümü için atılan adım yok. Bu konuda da yetkilileri göreve davet ediyoruz” dedi.

Kırıkkale’de Yenimahalle 1. Kısım 2. Etap TOKİ Bloklarında 396 tane konutun olduğunu söyleyen CHP Milletvekili Önal, bölgede yaşayan mağdur olan vatandaşlarla bugün buluştu. Ahmet Önal görüşme sonrasında şu açıklamayı yaptı:

"Hidroforlar çürümüş"

“Birçoğunu gezdik, etrafı gezdik, alt yapı eksikliklerine baktık, hayretler içerisinde kaldık. TOKİ yapmış teslim etmiş fakat binaların birçoğunun problemleri çözülmemiş. Basınç düşürücü vanaları eksik, şartlara ve talimatlara uygun değil. Hidroforlar çürümüş. Hidroforlar olması gereken özelliklere sahip değil. Vatandaşların kullandığı suyu veren hidroforlar içi küflenmiş, boruları küflenmiş tel tel dökülüyor. Baktım gördüm manzara karşısında şok oldum."

"Aynı yer 10 defa kazılmış"

"Yetkililer ve yöneticiler problemlerini anlattıklarını, Belediyeye gittiklerini, CİMER’e yazı yazdıklarını, yüklenici firmaya problemlerini anlattıklarını söylüyorlar. Ama aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen sorunlarının çözülmediğini söylüyorlar. Gerçekten gezip bakıyorum aynı yer 10 defa kazılmış. İki gün problem çözülmüş, ertesi gün aynı sorunlar devam ediyor."

"Engelli girişleri çökmüş"

"Bakın peyzaj alanları var. Binlerce ağaç var. Devlet binlerce ağaç ve bitki dikmiş. Fakat sulama yapılmadığı için hepsi kurumuş, özelliğini kaybetmiş. Kilit parkeler çökmüş, bina etrafı mıcırla doldurulması gerekirken, hafriyat malzemeleri ile doldurulmuş. Toprakta zamanla yağmur sularının dolması sonucu çökmüş. Bina girişlerindeki merdivenler engelli girişleri çökmüş.

Milyonlarca lira para harcanmış. Milyonlarca lira kamu kaynağı buraya aktarılmış. Gördüğüm kadar problemler giderilememiş. Site yönetimi daire sahiplerinden topladığı aidatlar ile bu problemleri çözmeye çalışmış fakat yapamamışlar.

Buradan yetkililere sesleniyorum. Liyakatli, görevli konuyu bilen insanlar buraya gelsinler ve Yeni Mahalledeki TOKİ’yi gezsinler eksikleri görsünler ve bir an önce çözsünler. Çözülmezse daha büyük sıkıntılar meydana gelir.”