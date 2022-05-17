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Aynur Doğan, 'Dar Hejikore' ile TBMM'deydi

CHP'li Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kürtçe türküyü söyledi

17 Mayıs 2022 16:54

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kocaeli'nde AKP'li Derince Belediyesi'nin Aynur Doğan konserini iptal etmesine tepki olarak TBMM Genel Kurulu’nda Aynur Doğan’ın 'Dar Hejiroke' (İncir Ağacı) şarkısı ile İngilizce şarkı okudu. AKP'li milletvekilleri de Kayışoğlu’nu alkışladı. 

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, AKP'li Derince Belediyesi'nin Aynur Doğan konserini iptal etmesine tepki olarak TBMM Genel Kurulu'nda şarkı söyledi. Yerinden bir dakika söz alan Karaca, önce Sertab Erener'in 2003 Eurovision Şarkı Yarışması’ndan birinci olarak çıktığı 'Everyway That I Can' şarkısını sonrasında Aynur Doğan’ın Dar Hejiroke şarkısını söyledi.

Kayışoğlu, "Bu ülkede" diye sözlerine başladı, "Everyway That I Can" şarkısı söyledi ve "Söyleyebiliyoruz ama" dedikten sonra "Dar Hejiroke" şarkısını söyledi ve "Söyleyemiyoruz, bu kadar" dedi. Kayışoğlu'na, AKP ve HDP sıralarından da alkış geldi.  

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, "Şarkılar da bizim türküler de bizim" dedi.  

CHP Milletvekili KayışoğluMeclis'te 'Dar Hejiroke'yi söylediHaydar AkarAynur DoğanSertab Erener

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