Aynur Doğan, 'Dar Hejikore' ile TBMM'deydi

Kayışoğlu, "Bu ülkede" diye sözlerine başladı, "Everyway That I Can" şarkısı söyledi ve "Söyleyebiliyoruz ama" dedikten sonra "Dar Hejiroke" şarkısını söyledi ve "Söyleyemiyoruz, bu kadar" dedi. Kayışoğlu'na, AKP ve HDP sıralarından da alkış geldi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, "Şarkılar da bizim türküler de bizim" dedi.