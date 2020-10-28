CHP’li Karaca kaymakama tepkisini 29 Ekim törenini terk ederek gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli’nin Bekilli ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde protokol anonsunda adına yer verilmemesine tepki gösterdi.

İlin milletvekili olarak Bekilli ilçesinde Cumhuriyet Bayramı törenine katılmasına rağmen yok sayıldığını dile getiren Karaca, "Bu tavır kabul edilmez" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Karaca, açıklamasında "Biz Cumhuriyet coşkusunu yaşamak için meydanlarda olan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygısını gösteren Cumhuriyet sevdalılarıyız. Bekilli Kaymakamlığı; törenden 1,5 saat önce önce danışmanım tarafından telefonla aranmış, törene katılacağım bilgisi nezaketen iletilmiş ancak tören saati gelip sunucu daire müdürlerine dek katılanları ismen okurken ismime yer verme gereği duyulmamıştır. Üstelik nezaketen tekrar hatırlatma yapılmış ancak tavır değişmemiştir. Bizler için böylesine özel, anlamlı bir günde Milletin Vekilinin Bekilli’de olduğunu halk bilirken Bekilli Kaymakamı Şeyma Aktaş’ın nahoş tutumu ve milletin vekilini görmezden gelinen bu tavır kabul edilmez" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Karaca tepkisini şu sözlerle ifade etti,

“Siz AKP’nin ilçe başkanı değil devletin kaymakamısınız. Sizler, bulunduğunuz makamlara Cumhuriyet sayesinde gelen kamu görevlilerisiniz. Şahsıma değil millet iradesine yönelik bu tavrı bu halka hakaret sayarım. Bekilli kaymakamının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na gölge düşmesine izin vermesini kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum. Bu yakışıksız olayı halkımız adına kınıyorum.”