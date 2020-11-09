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CHP'li Gülay Yedekçi: Bu istifa kabul edilmeli ve gereken ekonomik önlemler alınmalı

"Her şartta bu istifa kabul edilmeli"

09 Kasım 2020 08:01

Eski CHP milletvekili Gülay Yedekçi, Berat Albayrak'ın istifasının kabul edilmesi gerektiğini ve ekonomideki kötü gidişata ilişkin önlemler alınması gerektiğini söyledi. 

HaberTürk'te Kübra Par'a konuk olan Yedekçi, Albayrak'ın Instagram hesabından istifasını duyurduğu ancak henüz konunun teyit edilmediğine dikkat çekti.

Ana akım medyanın uzun süre bu konuya hiç değinmediğine de dikkat çeken Yedekçi ile Kübra Par arasında haberin teyidine ilişkin de diyalog yaşandı. 

"Her şartta bu istifa kabul edilmeli. Biz zaten 'Damada' emanet edilmemesi, bu işin erbabı tarafından yapılması gerektiğini düşünüyoruz" diyen Yedekçi, ekonomi konusunda atılması gereke adımları da sıraladı. 

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