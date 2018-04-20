T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP Milletvekili Didem Engin : Cumhurbaşkanlığı aday adayıyım

20 Nisan 2018 17:59

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Cumhurbaşkanlığı aday adayı olacağını açıkladı. Didem Engin, yazılı basın açıklamasında, "Ekonomide, dış politikada, eğitimde, tarımda, teknolojide ülkemizin içinde bulunduğu karanlık tabloya ışık tutacak bir yol haritasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığımı basın toplantısı ile açıklayacağım" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Ülkemiz iki ay sonra tarihinin en önemli seçimini yapacaktır" diyen Engin. "16 yıldır ülkemizi tek başına yöneten iktidar partisi, meclis çoğunluğuna rağmen ülkemizi artık yönetemez duruma düştüğünü, OHAL'den medet umarak, baskın bir seçim kararıyla itiraf etmiştir. Bizleri birbirimizden ayrıştırarak, ötekileştirerek, kamplaştırarak yıllardır oy peşinde koşan, kapalı kapılar ardında koltuk pazarlıklarıyla ittifak yapan siyaset anlayışına, kadınlarımızla, gençlerimizle, işçilerimizle, emeklilerimizle, esnaflarımızla, memurlarımızla, dar gelirli vatandaşlarımızla, çiftçilerimizle, işsizlerimizle, emekçilerimizle, engelli bireylerimizle, kısacası toplumumuzun tüm kesimleriyle halkın ittifakını oluşturarak bir arada ve el ele sandıkta dur diyeceğiz"

ETİKETLER

didem enginchpdidem engin cumhurbaşkanlığı aday adayıyımbasın açıklamasıerken seçim

Diğer Videolar

Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs'e yakalanan yaşlı çift, yoğun bakımda birbirine böyle veda etti

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Şubat 2020

Kar küreme aracını seyrederken TIR'ın altında kalıyordu

ABD Başkanı Trump'ın ulusal marş çalarken yaptığı hareketler tepki topladı

Hakan Aksay yorumladı: Putin, Erdoğan'a mı yakın, Esad'a mı?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24