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CHP Milletvekili, 10 Numara çekilişinde hile tespit ettiklerini söyledi, videosunu paylaştı

"TBMM'de bu şaibelerin peşini bırakmayacağız"

19 Ekim 2020 10:40

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, On Numara şans oyunun çekilişinde ‘skandala imza atıldığını’ söyledi. Yavuzyılmaz, canlı yayınlanan çekiliş sırasında arkadan gelen bir sesin “8” ve “32” numaralarını fısıldadığını ve çekiliş sonunda da her iki numaranın da çıktığını belirtti.

Çekilişin yapıldığı anın görüntülerini paylaşan Yavuzyılmaz, "8 ve 32 sayılarının kısa hikayesi... Sahiden de on numara çekiliş! Ama kim için? On Numara'da bugüne kadar 12 çekiliş yapıldı. En yüksek büyük ikramiyenin verildiği 28 Eylül 2020 çekilişinde skandalı tespit ettik! TBMM'de bu şaibelerin peşini bırakmayacağız" dedi. 

Çekilişi kazanan kişiye 916 bin 979 lira verildi.

 

 

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