CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Adnan Tanrıverdi Paralel Milli Savunma Bakanı mı?

HDP, başta SADAT olmak üzere benzeri kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin araştırma komisyonu kurulması için TBMM’de önerge verdi.

CHP Grubu adına söz alan Ali Mahir Başarır, şöyle konuştu:

“Bir hukuk devletinde SADAT, TÜGVA, FETÖ ya da adını daha bilmediğimiz paralel yapıların olması bizi gerçekten üzüyor. Bir hukuk devletinde vatandaşlar nasıl ki yasaya uyuyorsa, devlet de aynı şekilde Anayasa'ya, kanun, tüzük ve yönetmeliğe uymalıdır. Bakın, SADAT diye bir örgüt çıkmış. Kim bu? Ordudan atılan subayların kurmuş olduğu bir örgüt. Adnan Tanrıverdi diyor ki ‘askeri öğrencilerin mülakatına ben girdim, silahlı kuvvetlerin yapısını biz değiştirdik’ diyor ve şu ana kadar bir tek savcı çıkıp ‘ya, bir dakika, sen kimsin; Anayasa'da, kanunlarda senin tanımlaman ne’ demedi. AKP'den bir arkadaşımız çıkıp ‘bu adam kim’ demedi. Ordudan bahsediyoruz. Eğer ki orduya -yani albay, general, yüzbaşı, binbaşı adayları bu öğrenciler- bu öğrencileri SADAT seçiyorsa vay hayalimize. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın, analar babalar çocuklarını doğurup, okutup, büyütüp size teslim ediyor. Ama TÜGVA, SADAT elesin diye değil, hâkim olsun, savcı olsun, asker olsun diye. Ne yapıyorsunuz? Bu çocukların kaderini ne olduğu belirsiz bu yapılara teslim ediyorsunuz.

"Adnan Tanrıverdi Paralel Milli Savunma Bakanı mı?"

Ben merak ediyorum ‘tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan’ diyen Cumhurbaşkanının bu dört söyleminin neresinde SADAT? Neresinde TÜGVA? Olabilir mi böyle bir şey? Utanç duyuyorum. Bunların tehlikesini, bunların yanlışlarını anlamanız için bu Meclis’in bombalanması mı gerekiyor, 3 bin tane hâkimin terörist sıfatıyla yargılanması mı gerekiyor? Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki herkes soruyor: Neden bu durumdayız? Ben merak ediyorum, bu ülkenin Millî Savunma Bakanı ‘ya bir dakika, sen orduyu nasıl şekillendiriyorsun’ demiyor. Akıllara şu soru geliyor: Adnan Tanrıverdi gölge Millî Savunma Bakanı mı? Paralel Millî Savunma Bakanı mı? Bu ülkenin Millî Savunma Bakanı utanç duymuyor mu bunlardan? Hukuk devletinden bahsediyoruz, hukuk. Adam çıkmış ‘Ben asker seçiyorum, askerî öğrencileri ben alıyorum’ diyor, çıt yok, yargı da yok. Ne olduğu belirsiz bu yapılara bu güzel yapıları teslim etmeyin. SADAT karanlık bir örgüttür. Yargı artık soruşturma açacak halde değildir.”

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, HDP’nin SADAT’ın faaliyetlerini araştırma önergesi oyçokluğu ile reddedildi.