T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Adnan Tanrıverdi Paralel Milli Savunma Bakanı mı?

"Bu ülkenin Millî Savunma Bakanı utanç duymuyor mu bunlardan?"

21 Ekim 2021 20:34

HDP, TBMM’de; SADAT’ın faaliyetlerinin araştırılması için önerge verdi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Adnan Tanrıverdi diyor ki ‘askeri öğrencilerin mülakatına ben girdim, silahlı kuvvetlerin yapısını biz değiştirdik’ diyor. Adnan Tanrıverdi gölge Millî Savunma Bakanı mı? Paralel Millî Savunma Bakanı mı? Bu ülkenin Millî Savunma Bakanı utanç duymuyor mu bunlardan?” dedi.

ali mahir başarırchpmerswinsadat

Diğer Videolar

Bir anda su yüzeyinde beliren devasa caretta caretta kıyıya çıkarıldı

AKP'de bir 'pudra şekeri' skandalı daha: AKP ilçe başkanı Kılıç olduğu iddia edilen kişinin görüntüleri yayınlandı

HDP’li kadın milletvekillerinden Garibe Gezer açıklaması: İntihar olduğu konusunda ikna değiliz

Metin Lokumcu'nun öldürüldüğü günden yeni görüntüler: Polisin attığı gaz fişeğiyle bir kişi ayağından vuruluyor, kafasından vurulan bir kadın ambulansa taşınıyor

Şiddetli fırtına, teknoloji devi Amazon'un deposunu yıktı

Kars’taki Halk Emek büfelerinde yaklaşık 10 bin ekmek yarım saat içinde tükendi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24