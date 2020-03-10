CHP'lilerden, "Başkan olmak istiyorum" diyen AKP'li meclis üyesine: 23 Nisan'ı bekle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'li Meclis Üyeleri, "Esenler beni kesmez. İBB Başkanı olmak istiyorum" diyen AKP'li Yavuz Selim Tuncer'in 23 Nisan'da başkan olması için teklifte bulundu. Tuncer de bunun üzerine,"23 Nisan’da o koltuğa oturacağım ve atmış olduğunuz işçilerin geri alınması talimatı vereceğim” sözlerini kullandı.

AKP grubunun Meclis'teki çoğunluğunu kullanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülkiyetindeki taşınmazları AKP’li İlçe Belediyeleri'ne tahsis etmek için sunduğu teklifler sırasında AKP’li Ümraniye Belediyesi Başkan yardımcısı Yavuz Selim Tuncer ile CHP'li üyeler arasında ilginç bir polemik yaşandı.

AKP’li Tuncer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na“Eşkiya görmek istiyorsa aynaya baksın ve kendine baksın” dedi. Tuncer, kendisine tepki gösteren CHP'li üye Ali Haydar Kahraman'a bir önceki Meclis'te yaşanan istifa polemiğini hatırlatarak, “Perşembe günkü oturumda Esenler Belediyesi ile ilgili konuda seni istifa ettireceğiz sen rahat ol. 3 günün daha var” dedi.

Bunun üzerine Meclis salonundan Tuncer'e “Esenler Belediye Başkanı mı olmak istiyorsun?” sorusu yöneltildi.

Tuncer ise bu sözlere,“Esenler beni kesmez. Esenler Belediye Başkanı olmak istemiyorum. Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olduysa ben bundan sonra İBB Başkanı olmak istiyorum" yanıtını verince, CHP’liler, Tuncer’in 23 Nisan’da İBB Başkanlık koltuğuna oturabilmesi için 'teklifte' bulundu.

CHP'li İBB Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman, “Yavuz bey çok istiyorsa 23 Nisan'da gelsin. Çok istiyorsa İBB başkanlığını, Ekrem Başkan ile konuşuruz o koltuğa oturur" dedi.

Meclisi yöneten 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, “Ben bu teklifi oylatmıyorum gayrı ciddi buluyorum. Sorumlulukla hareket edelim” açıklaması yaptı.

Kahraman da “Gayrı ciddi olduğunu ben de biliyorum. Siz teklifleri öyle yaptığınız için böyle bir teklifte bulunuyorum. Almadığınız bir buralar kaldı onları da alın” karşılığını verdi.

Tuncer de, “23 Nisan’da o koltuğa oturacağım ve atmış olduğunuz işçilerin geri alınması talimatı vereceğim” sözlerini kullandı.