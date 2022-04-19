CHP'liler paylaştı: "Erdoğan "göndermeyeceğiz" dediği Suriyeliler için şimdi "onurlu geri dönüş" diyor"

T24 Video Merkezi

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) milletvekilleri ve partililer, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriyeli mültecilere ilişkin olarak bir ay önce yaptığı konuşma ile dün yaptığı konuşmayı karşılaştırdıkları bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşılan videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Suriyeli mülteciler hakkında söylediklerine de yer verildi.

CHP'liler, Twitter hesabından paylaştıkları video ile Erdoğan'ın Suriyeli mültecilere ilişkin açıklamalarını eleştirdi. Paylaşılan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 15 Mart'ta Beştepe’de düzenlenen ‘Uluslararası İyilik Ödülleri’ programında söylediği "Ne diyorlar, seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar, biz göndermeyeceğiz" sözleri yer aldı. Video da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise "Suriyelileri davulla, zurnayla kendi ülkelerine göndereceğim" sözlerine kullanıldı.

Erdoğan'ın bir ay önce söylediği bu sözleri ile AKP Genel Merkezin'deki 'Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nda söylediği "Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" sözleri karşılaştırıldı.

Özel: Erdoğan partimizin politikalarını taklit ediyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, söz konusu videoyu Twitter hesabında "Tayyip Erdoğan bildiğimiz gibi! Rüzgar gülü gibi döndü yine. "Göndermeyeceğiz" dediği Suriyeliler için şimdi "onurlu geri dönüş" ifadesini kullandı. Partimizin politikalarını taklit ediyor. Soylu yine açığa düştü. Bu sorunun vicdani, siyasi ve ahlaki çözümü CHP’dedir" notuyla paylaştı.

Engin Ökoç: Erdoğan'ın günü gününü tutmayan politikası sığınmacıları köleleştiriyor

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak "Biz bu dönüşlerine alıştık da; olan zavallı trollerine oluyor" notuyla paylaşım yaparken, CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay da "Bir RTE klasiği: "Bay Kemal" söylüyor önce hopluyor, sonra tıpış tıpış aynen yapıyor. Sabah başka Akşam başka HAYDİ BAŞKA KAPIYA" sözleriyle paylaşım yaptı.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekil Engin Özkoç paylaşımına, "Erdoğan'ın bir günü bir gününü tutmayan politikası sığınmacıları köleleştiriyor, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yoksullaştırıyor!" notunu düştü.