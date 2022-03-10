CHP liderinin Diyarbakır ziyareti: "Kılıçdaroğlu Kürtlere bir adım, Kürtler Kılıçdaroğlu'na üç adım attı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini takip eden ve izlenimlerini aktaran araştırmacı Reha Ruhavioğlu, Kürtlerin Kılıçdaroğlu'nun söylemleri ve vaadleri ile yüzünü CHP'ye dönemeye başladığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun Diyabakır'da sıcak karşılandığını belirten Ruhavioğlu, "Kılıçdaroğlu Kürtlere bir adım atmış görünüyor ama Kürtler de ona üç adım atmış görünüyor" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu iki kez ertelenen Diyarbakır ziyaretini gerçekleştirdi. Diyarbakır’da kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "helalleşme" mesajını yineleyerek Kürt sorununa ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"Başak Demirtaş'ın masada olmaması bir eksiklik olarak görüldü"

Kılıçdaroğlu'nun toplum tarafından bilinen 11 kadınla kahvaltı yapması ve onların sorunlara ilişkin görüşlerini dinlemesinin önemli olduğunu ifade eden Ruhavioğlu, "Demirtaş ailesinden birinin veya Başak Demirtaş'ın masada olmaması bir eksiklik olarak görüldü" dedi.

Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş ile Kılıçdaroğlu arasında ise ayak üstü bir görüşme oldu. Planlı olmayan görüşmede Tahir Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu'nun davetli olduğu yemeğe götürüldüğü öğrenildi.

"Gençler, Kılıçdaroğlu'ndan daha ileri bir adım atmasını bekliyor"

"Erdoğan ve AKP 2007'de HDP'li seçmenin ikinci partisiydi bugün en uzak partisi AK Parti" diyen Ruhavioğlu, bölgede Kılıçdaroğlu'nun itibarının da giderek yükseldiğini belirterek "Bu aynı oranda oya dönüşmüyor. Kürt seçmen CHP'ye oy vermek için başka bir şey de bekliyor. 'Bize ima ile yaklaşıyorsun biz de sana açıktan yaklaşıyoruz" diyor. Kürt seçmen bu yakınlaşmadan somut adımlar çıkmasını istiyor. CHP'nin yönetim kademesini dönüştürme hızı tabanına kadar hızlı yansımıyor. Gençler, Kılıçdaroğlu'ndan daha ileri bir adım atmasını bekliyor. Kürt meselesine dair daha cesaretli adımlar bekliyorlar" dedi.

Peki Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti nasıl tepki aldı?

Diyarbakır ziyaretinin şifreleri neler?

Kürt seçmen CHP'ye nasıl bakıyor?

Araştırmacı Reha Ruhavioğlu, Murat Sabuncu'ya yorumladı.