CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'Adalet Maskotu' hediyesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bakın kalbimiz atıyor. Ne diye atıyor; Afrin için atıyor. Afrin'de askerlerimiz var. Onların başımızın üstüne yeri var. Onlar mücadele ediyorlar -30, -35 derecede. Zor şartlarda mücadele ediyorlar" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Belediyesi Tapu Dağıtım Törenine katıldı. Kılıçdaroğlu burada Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na törenin ardından, üzerinde 'Adalet' yazılı tişört ve şapka olan bir maskot hediye edildi.