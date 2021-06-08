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CHP’li Zeybek'ten iktidara: Devleti batırdınız be, parti devleti oluşturdunuz; hesabını çok ağır ödeyeceksiniz!

“Benim dönemimde derin devletin başı olan insanın oğlu bugün sizin milletvekiliniz”

08 Haziran 2021 19:51

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, CHP'nin mafya-devlet ilişkilerinin araştırılması için verdiği grup önerisi görüşmelerinde son dönemde artan devlet-mafya ilişkisi tartışmalarına ilişkin konuştu. “Benim dönemimde derin devletin başı olan insanın oğlu bugün sizin milletvekiliniz” diye konuşan Zeybek, “Bu ülkeyi çökertmenin hesabını çok ağır ödeyeceksiniz” dedi.

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