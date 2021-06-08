CHP’li Zeybek'ten iktidara: Devleti batırdınız be, parti devleti oluşturdunuz; hesabını çok ağır ödeyeceksiniz!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, 'mafya-siyaset ve devlet içindeki ilişkilerinin boyutlarının belirlenebilmesi' için CHP tarafından verilen grup önerisi görüşmelerinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Milletvekilliği öncesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Zeybek, son dönemde artan iktidar-mafya ilişkileri tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Benim görev yaptığım dönemde Türk yargısına milletin güveni yüzde 70’ti, şimdi sizin hakim ve savcılarınız görev yaptığı dönemde yüzde 20 bunu unutmayın” ifadelerini kullanan Zeybek, “Benim dönemimde derin devletin başı olan insanın oğlu bugün sizin milletvekiliniz, o dönemde mafya babaları sizinle birlikte seçim çalışması yaptı unutmayın” dedi.

İktidara derin, “Devleti batırdınız be” ifadeleriyle tepki gösteren Zeybek, “Paralel Parti Devleti kurdunuz. Bu ülkeyi çökertmenin hesabını çok ağır ödeyeceksiniz” diye konuştu.

Öte yandan CHP milletvekili Mahmut Tanal, 'mafya-siyaset ve devlet içindeki ilişkilerinin boyutlarının belirlenebilmesi' için verdikleri önergenin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini duyurdu.

Tanal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mafya-Siyaset ve devlet İçindeki İlişkilerinin boyutlarının belirlenebilmesi, araştırılması amacı ile verilen meclis araştırma önergesi ; Ak parti ve MHP oyları ile reddedildi. Kirli ilişkilerin ortaya çıkmasını istemiyorlar..." ifadesini kullandı.