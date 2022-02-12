CHP’li Yunus Emre’nin dinlediği yurttaş: “Sandığın başında cevabımızı vereceğiz”

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre’nin İstanbul’da bir semt pazarında dinlediği yurttaş, “Sandığın başında cevabımızı vereceğiz. İstanbul’a geldiğimde üçlü burma bileziği 9 liraya aldım, şimdi 90 bin lira. Anladın mı, hayat buraya geldi” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Emre, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinin Örnekköy semt pazarında yurttaşların derdini dinledi. Pazarda hayat pahalılığından yakınan yurttaş Emre’ye şunları anlattı:

“O zaman ak ile karayı göreceğiz. Sandığın başında cevabımızı vereceğiz. İstanbul’a geldiğimde üçlü burma bileziği 9 liraya aldım, şimdi 90 bin lira. Anladın mı, hayat buraya geldi. AK Parti’nin eğitimi sıfır. Çocuklar Almanya, Fransa, İngiltere’ye… Üniversitelerin reklamı çıktı. Bir tane Türkiye’nin üniversitesi yok o reklamda, nerede? Şeker fabrikaları satıldı, oğlum. 12 tane şeker fabrikası satıldı. Ömer Halisdemir bu toprağa şehit gitti. Onun toprağında şeker fabrikalarını sattılar. Adını verseydi de yaşatsaydı. Biz onu şehit bildik.”