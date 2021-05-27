CHP'li Yunus Emre'den iktidara 14 'Sedat Peker' sorusu

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Yunus Emre, 'iktidar-mafya ilişkisine dair' 14 soru soru sorarak, "Meclis'te 5 tane grubu bulunan siyasi parti var. Bu partilerin genel başkanları arasında Sedat Peker'le fotoğrafı olan genel başkan hangisidir" dedi.

CHP'li Yunus Emre, iktidara 14 soru sorarak, 'iktidar-mafya' ilişkisi iddialarını tartışmaya açtı. Habertürk TV'de yayına katılan Emre, "Ben buradan kendisine soruyorum. Sedat Peker'in oğlu TRT'de Diriliş Ertuğrul dizisinde boy gösteriyor. Ben üç senedir milletvekiliyim, ondan önce senelerdir öğretim üyeliği yaptım, benim şu yüzüm TRT ekranlarında bir kere görünmedi. Sedat Peker'in oğlunu niye dizide oynatıyorsunuz? Ben mi yaptım bunu?" diyerek 14 soru sıraladı:

CHP'li Yunus Emre şunları söyledi:

"Ben buradan kendisine soruyorum. Sedat Peker'in oğlu TRT'de Diriliş Ertuğrul dizisinde boy gösteriyor. Ben üç senedir milletvekiliyim, ondan önce senelerdir öğretim üyeliği yaptım, benim şu yüzüm TRT ekranlarında bir kere görünmedi. Sedat Peker'in oğlunu niye dizide oynatıyorsunuz? Ben mi yaptım bunu? İkinci soru, Meclis'te 5 tane grubu bulunan siyasi parti var. Bu partilerin genel başkanları arasında Sedat Peker'le fotoğrafı olan genel başkan hangisidir? Başka bir soru, hangi iktidar döneminde Sedat Peker'e koruma, çakarlı araba verilmiştir? Başka bir soru, hangi iktidar döneminin Kültür Bakanı Sedat Peker'in katıldığı etkinliğe katılmıştır, o etkinlikte Sedat Peker'e Türk Hakanı ödülü verilmiştir. Hangi iktidar döneminde Türkiye'nin önemli bir gazetesi Sedat Peker'e 'Yılın En Hayırsever İşadamı' ödülünü vermiştir. Hangi iktidar döneminde Sedat Peker çıkmış, "Akademisyenlerin kanlarıyla banyo yapacağız" demiştir. Ve bununla ilgili hiçbir mahkumiyet almamıştır. Hangi iktidar döneminde Sedat Peker'in adamları bir eski milletvekilini karakolda darp etmiştir, dövmüştür. Bunun azmettiricisi Sedat Peker'le ilgili hiçbir işlem yapılmamıştır? Hürriyet baskını ile ilgili daha geçen gün AK Parti'nin zamanının Gençlik Kolu Başkanı açıklama yapıp "Biz orada sadece masum protesto yaptık, Sedat Peker'in adamları camları çerçeveleri indirmişler" dedi. Bu hangi iktidar döneminde oldu? Sedat Peker 2015-2018'de hangi partiyi desteklemek üzere mitingler yaptı? 2017 referandumunda Sedat Peker hangi partiyi desteklemek üzere mitingler yaptı? Birtakım gazetecilerle irtibatı ortaya çıktı, bu gazeteciler kimlerdir, kimlere yakındır?"