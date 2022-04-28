CHP'li Yavuzyılmaz: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısının aylık geliri 73 asgari ücrete denk geliyor

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde çalışan bir bakan yardımcısının ayda 73 asgari ücret tutarı kadar maaş aldığını Meclis gündemine taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, çift maaş alan bürokratlar meselesini yeniden gündeme getirdi. TBMM'de yaptığı açıklamada Kütlür Turizm Bakan Yardımcısının ayda 313 bin lira maaş aldığını , bunun da 73 asgari ücrete denk geldiğini söyledi.

"Birden fazla maaşı olan AK Parti'li bürokrat çok"

Daha önce kamuda çift, üç maaş alan bürokratlarla ilgili bir kanun teklifi hazırlandığını söyleyen Yavuzyılmaz, "İstanbul Milletvekilimiz Akif Hamzaçebi ve Balıkesir Milletvekilimiz Fikret Şahin’le birlikte çoklu maaş vurgununa karşı bir kanun teklifi hazırladık. Ülkemizde milyonlarca işsiz var; milyonların bir işi, bir maaşı bile yok ama birden fazla maaşı olan AK Parti'li bürokrat çok; üstelik, bu bürokratların aldıkları maaş tutarlarının bir üst sınırı da yok." dedi.

"Bakan Yardımcısının bir aylık geliri 313 bin 870 lira; 73 agari ücret ediyor"

Yavuzyılmaz Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısının aldığı maaşla ilgili konuşmasında şunları söyledi:

"Örnek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan. Aylık geliri ne kadar biliyor musunuz? Tam olarak 313 bin 870 lira. Tekrar ediyorum tam olarak 313 bin 870 lira. Kendisi hem Bakan Yardımcısı aynı zamanda Kuveyt Türk Katılım Bankasının da Yönetim Kurulu üyesi. Bankanın yüzde 18,72’si Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait.

Bu nedenle, bu hisseyi temsilen bankanın Yönetim Kurulu üyesi. Bakan Yardımcılığı aylık maaşı 39 bin 537 lira. Kuveyt Türk Katılım Bankası 2022 yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı’na göre banka Yönetim Kurulu üyesi olarak aylık ücreti 9 bin 630 dolar. Yanlış duymadınız, ücreti dolar üzerinden alıyor yani Türk lirası olarak ücreti aylık 142 bin 427 lira. Aldığı Yönetim Kurulu ilave ücreti aylık 8 bin 919 dolar yani 131 bin 906 lira. Böylece, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısının bir aylık geliri 313 bin 870 lira. Yani 73 asgari ücrete denk geliyor."