CHP'li Yavuzyılmaz: İşçilerin canı tehlikeye atılıyor; AKP’nin bilimle, denizle, doğayla, imtihanı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı ve fırtınada üç kez zarar gören Kilimli Sahil Yolu'ndaki çalışmaların devam ettiğini, işçilerin tehlikeye atıldığını iddia ederek "Yol, 4.kez dalgalara teslim olmasın diye işçilerin canı tehlikeye atılıyor! AK Parti’nin bilimle, denizle, doğayla, imtihanı" dedi.

CHP'li Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 22 Ocak'ta açılışının yapılması planlanan Kilimli Sahil Yolu'nun inşaatında çalışan işçilerin görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Yavuzyılmaz'ın, paylaştığı videolarda dalgaların çalışma yapan işçilerin araçlarının üzerine kadar geldiği görüldü.

"AK Parti’nin bilimle, denizle, doğayla, imtihanı"

Yavuzyılmaz Kilimli Sahil Yolu çalışmalarına ait videoları şu notlarla paylaştı:

"Zonguldak Kilimli Sahil Yolu İnşaatı Cumhurbaşkanı’nın yapacağı açılış için hazırlanıyor. Yanlış yapım tekniğiyle denize sıfır ve aynı kotta yapılan yol, 4.kez dalgalara teslim olmasın diye işçilerin canı tehlikeye atılıyor! AK Parti’nin bilimle, denizle, doğayla, imtihanı."

Ne olmuştu?

Zonguldak şehir merkezini Kilimli ilçesine tünellerle bağlayan ve 22 Ocak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak sahil yolu, 13 Ocak günü, fırtınayla gelen dev dalgalar nedeniyle çöktü.

Zonguldak Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Öztürk, dolgu yapılarak inşa edildiği için en başından karşı çıktıkları Zonguldak-Kilimli Sahil Yolu'nun daha önce 3 kez fırtına nedeniyle büyük hasar gördüğünü belirterek, “Azıcık Karadeniz'i bilenlerin görebileceği sonucu ali devletimizin anlı şanlı yetkileri görmemiş. Şaşkın gözlerle yapılanları izlerken, 'Bir bildikleri var herhalde' diyorduk ama yokmuş. Yazık çok yazık” demişti.

16 Ocak'ta yazılı açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, açılışın planlanan tarih olan 22 Ocak'ta yapılacağını belirtmişti.