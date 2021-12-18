CHP'li Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığına alınan makam araçlarının faturasını gösterdi

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı için alınan Mercedes S-600 Guard marka araçların faturasını açıkladı.

30 Mart 2021’de sipariş edilen aracın fiyatı 474 bin 950 euro'ydu. Buna yüzde 220 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklenince tek aracın teslim fiyatı 1 milyon 793 bin Euro'ya çıktı. Yavuzyılmaz, bu araçtan üç adet alındığını söyledi.

Yavuzyılmaz, '' Elimde duran fatura sarayın 30 Mart 2021 tarihinde sipariş ettiği lüks makam aracının faturası. Fatura adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Mercedes S-600 Guard aracın fiyatı 474 bin 950 Euro. Üzerine yüzde 220 ÖTV, yüzde 18 KDV eklendiğinde 1 milyon 793 bin Euro, güncel kurla 30 milyon lira harcanmış. Bu şekilde satın alınmış üç araç var ve toplamı 90 milyon Euro." dedi.